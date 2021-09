Landesregierung für möglichst weitreichende Ausweitung des Green Passes

Schauplatz auch der Online-Pressekonferenzen im Jahr 2020: Pressesaal im Landhaus 1 in Bozen. (Foto: LPA)

Bozen – Die Landesregierung ist heute zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammengetreten.

Bei der anschließenden Pressekonferenz geht Landeshauptmann Arno Kompatscher auf die Themen und Beschlüsse ein. Unter anderem hat sich die Landesregierung mit dem Klimaplan beschäftigt. Auch die Entwicklungen in der Covid-Pandemie wurden besprochen – etwa was die Frage der Erntehelfer betrifft.

Bekanntlich plant man in Rom eine Ausweitung der Anwendung des Green Passes. Zunächst wird er auf alle Beamten ausgedehnt, dann auch auf die Privatwirtschaft. Am Donnerstag wird der Ministerrat darüber beraten. Heute befasst sich der Senat mit dem Gesetz zum Grünen Pass, denn das Dekret der Regierung von Anfang August muss vom Parlament in ein Gesetz umgewandelt werden.

Die Südtiroler Landesregierung begrüßt eine möglichst weitreichende Ausweitung auch auf die Privatwirtschaft, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher.