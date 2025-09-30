Aktuelle Seite: Home > Politik > Landesregierung genehmigt Finanzierung von 120 emissionsfreien Bussen
71,5 Millionen Euro für 2026 und 2027

Landesregierung genehmigt Finanzierung von 120 emissionsfreien Bussen

Dienstag, 30. September 2025 | 14:02 Uhr
Bereits heute besteht der SASA-Fuhrpark zu 10 Prozent aus emissionsfreien Fahrzeugen.
LPA/SASA
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung hat am 30. September die Zweckbindung von insgesamt 71,5 Millionen Euro für die Erneuerung der Flotte des städtischen Busdienstes SASA AG genehmigt. Damit werden bis zum Jahr 2031 120 emissionsfreie Busse in Betrieb gehen.

“Heute machen wir einen weiteren Schritt in Richtung zukunftsorientierte Mobilität: Wir investieren in nachhaltige Mobilität und bekräftigen unsere Offenheit gegenüber neuen Technologien”, freut sich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider über die Entscheidung. Mit der Genehmigung von Seiten der Landesregierung könne die SASA ihren Weg hin zu einer zunehmend grünen Mobilität beschleunigen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind 33 Millionen Euro und für das Haushaltsjahr 2027 38,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Schätzung des Finanzbedarfs der SASA sei von der zuständigen Landesstelle geprüft und als angemessen bewertet worden.

Der Plan zur Erneuerung des Fuhrparks sieht den Kauf von rund 120 Bussen vor, darunter auch Elektrobusse und Busse mit Brennstoffzellentechnologie. Diese Entscheidung sei Teil der Unternehmensstrategie der SASA. Die neuen Fahrzeuge sollen bis 2031 in Betrieb genommen werden. In der Zwischenzeit engagiert sich SASA, auch dank der Mittel aus dem staatlichen PNRR-Fonds, für den Aufbau und die Anpassung der Infrastruktur, die für das operative Management einer großen, emissionsfreien Flotte notwendig ist.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
67
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
37
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Kommentare
26
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Anzeigen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 