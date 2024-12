Landesregierung hat heuer 1139 Beschlüsse gefasst

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung wird in Kürze ihr erstes Tätigkeitsjahr abschließen. Am 2. Februar 2024 hat das neu gewählte Gremium die ersten Beschlüsse gefasst und blickt nun auf ein intensives Arbeitsjahr zurück, das im Zeichen der Weiterentwicklung der Autonomie und der Förderung der Nachhaltigkeit stand. Bis zum 27. Dezember ist die Landesregierung, der zum dritten Mal in Folge Landeshauptmann Arno Kompatscher vorsteht, zu 52 Sitzungen und mehreren Klausurtagungen zusammengetreten. Bei letzteren ging es um diverse Themen, die es zu vertiefen galt, zum Beispiel die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Südtirol “Everyday for Future”, den Wohnbau, die Digitalisierung oder den Landeshaushalt.

Wie vom Regierungsprogramm vorgesehen, hat die Landesregierung sich in ihrem Arbeitsprogramm auf einige Kernpunkte festgelegt: Von der Wiederherstellung der Autonomie, bis hin zum Erreichen der Klimaneutralität, eine bürgernahe Verwaltung, gerechte Löhne, die Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum sowie eine hohe Qualität bei den Bildungsangeboten.

Insgesamt hat die Landesregierung vom Beginn ihrer Tätigkeit bis heute 1193 Beschlüsse genehmigt, zu denen noch jene Entscheidungen hinzuzufügen sind, die am Montag, 30. Dezember, im Rahmen der letzten Sitzung des Jahres 2024 getroffen werden.

Die Agentur für Presse und Kommunikation hat in diesem Kurzfilm die wichtigsten Höhepunkte des Jahres 2024 zusammengefasst.