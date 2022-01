Landtag: Paula Bacher als neue Abgeordnete angelobt

Sie rückt auch in Ausschüsse und in EVTZ-Versammlung nach

Bozen – Erster Punkt auf der Tagesordnung im Landtag ist der Rücktritt von Jasmin Ladurner und die Vereidigung von Paula Bacher als Landtagsabgeordneter gewesen.

Da laut neuem Wahlgesetz von 2017 der Rücktritt eines Abgeordneten unmittelbar rechtswirksam ist, ist eine Annahme des Rücktritts (laut Art. 13-bis der Geschäftsordnung) nicht mehr vorgesehen, wie Präsidentin Rita Mattei erklärte.

Anschließend bat Präsidentin Mattei die nachrückende Kandidatin der SVP in den Saal: Paula Bacher, geboren 1954 in Brixen, Universitätsabschluss in Pädagogik, Lehrerin, 15 Jahre Stadträtin in Brixen, Gemeinderätin und Mitglied im Ausschuss der Bezirksgemeinschaft Eisacktal. Bacher legte den Eid auf die Verfassung ab.

Nach dem Rücktritt Ladurners waren auch mehrere Gremien nachzubesetzen: der I. und der IV. Gesetzgebungsausschuss und die EVTZ-Versammlung. In alle drei Gremien wurde Bacher mit breiter Mehrheit gewählt, in die Gesetzgebungsausschüsse als Mitglied, in die EVTZ-Versammlung als Ersatzmitglied.

SVP-Fraktionsvorsitzender Gert Lanz heißt die neue Kollegin im Namen seiner Fraktion herzlich willkommen. Er bezeichnet sie als zusätzliche soziale Stimme in seinem Team und freut sich auf eine fruchtbringende Zusammenarbeit.

Paula Bacher bringt 17 Jahre Gemeindeerfahrung aus der Brixner Gemeindestube mit, wo sie sich vor allem für die Anliegen der Senioren und für soziale Belange stark machte. Diesen Weg will sie nun auch im Südtiroler Landtag beschreiten. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und heißen Paula Bacher in unserem Team willkommen“, so SVP-Fraktionsvorsitzender Gert Lanz nach Bachers Vereidigung im Südtiroler Landtag. „Mit Paula Bacher kommt eine sehr engagierte Frau in unsere Reihen, die bekannt ist für ihr offenes Ohr und ebenso für ihre offenen Worte“, so Lanz. „Tacheles“ reden und mit Hausverstand handeln – für diese Kombination stand Paula bisher und das sei die optimale Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten in der Fraktion und im Südtiroler Landtag.

Gert Lanz würdigt auch Jasmin Ladurner und nimmt die Gelegenheit zum Anlass, ihr offiziell für die Mitarbeit in den vergangenen drei Jahren zu danken: „Mit Jasmin Ladurner hat eine ehrgeizige und mutige Jungpolitikerin den Landtag verlassen. Sie war eine aufgeweckte und tüchtige Kollegin, die in ihrer Art zwar polarisierte, doch unangenehme Themen nicht scheute und viel jugendlichen Elan mitbrachte. So war sie auch bestimmt und konsequent in ihrer Rücktrittsentscheidung, welche in diesem Moment absolut korrekt und richtig war. Die SVP-Fraktion wünscht Jasmin alles Gute für ihre Zukunft und bedankt sich für die wertvolle Zusammenarbeit“.

SVP-Senioren gratulieren Paula Bacher

Der Vorsitzende der Generation 60+ Otto von Dellemann gratuliert der neuen Landtagsabgeordneten Paula Bacher und wünscht ihr alles Gute für ihre Arbeit als Mandatarin im Südtiroler Landtag. „Auf Paola Bacher wartet eine anspruchsvolle Herausforderung – sie hat aber genau jene Fähigkeiten, die es gerade jetzt braucht, um diese zu meistern. Sie ist gut vernetzt, verfüge über großes politisches Geschick und steht für eine verlässliche Politik – auch zum Wohle der Seniorinnen und Senioren in unserem Lande“, so der Vorsitzende Otto von Dellemann.

Nach dem Rücktritt der Landtagsabgeordneten Jasmin Ladurner ist die Brixnerin Paula Bacher in den Landtag nachgerückt. „Mit Paula Bacher haben wir eine sehr kompetente, erfahrene und pragmatische Vertreterin für die Generation 60+ im Landtag. Ich wünsche ihr einen guten Start und freue mich auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit für die Anliegen unserer Generation60+”, unterstreicht von Dellemann.

Die Herausforderungen für die nächsten Jahre seien groß. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung und Pflegesicherung, die Entwicklung neuer Pflegelösungen für die Zukunft, der Schutz vor der Altersarmut, die Wertschätzung gegenüber den Senioren, die Sicherheit und Mobilität für die Lebensqualität im Alter sowie der Bürokratie-Abbau durch vereinfachte Verfahren für Seniorenanliegen sind wichtige Anliegen für die Zukunft. Paula Bacher werde diese Anliegen mit viel Engagement, fachlicher Kompetenz und Fleiß weiterbringen, ist von Dellemann überzeugt.