Landtag: Wer verdient am meisten?

Franz Ploner immer noch an der Spitze

Bozen – Wie aus den Steuererklärungen 2019 hervorgeht ist Franz Ploner jener Landtagsabgeordnete, der am meisten verdient. Mit einem versteuerbaren Bruttoeinkommen von über 200.000 Euro behauptet sich der Vertreter des Team K an der Spitze. Der pensionierte Sterzinger Primar führte bereits im letzten Jahr die Liste an, berichtet Alto Adige online.

Gefolgt wird er von seinem Parteikollege Josef Unterholzner. Der Unternehmer hat es tatsächlich geschafft, mit einem erklärten Einkommen von 2.946 im Vorjahr vom vorletzten Platz im darauffolgenden Jahr zum zweiten Platz aufzurücken. Unterholzner hat laut Steuererklärung 2019 insgesamt 165.607 Euro brutto verdient.

Vom zweiten auf den achten Platz hinunter rutscht hingegen Landeshauptmann Arno Kompatscher, der bei seiner letzten Steuererklärung statt 178.000 nur mehr 131.000 Euro angegeben hat.

Der Landtagsabgeordnete, der am wenigsten verdient, bleibt Freiheitlichen-Obmann Andreas Leiter Reber. Allerdings hat er mit 14.125 Euro diesmal deutlich mehr als im Vorjahr angegeben. Dabei handelt es sich im Prinzip um sein Einkommen als Abgeordneter in den letzten beiden Monaten im Jahr 2018.

Reichster Italiener im Landtag ist Alessandro Urzì mit einem versteuerbaren Einkommen von 132.000 Euro.