Landtagspräsident Gennaccaro trifft Quästor Ferrari

Von: mk

Bozen – Der kürzlich gewählte Präsident des Südtiroler Landtages, Angelo Gennaccaro, hat am heutigen Donnerstagvormittag Quästor Giuseppe Ferrari getroffen.

Bei diesem ersten offiziellen Aufeinandertreffen der beiden wurden verschiedenste Themen angesprochen, allen voran die institutionelle Zusammenarbeit: „Wir waren uns“, so Gennaccaro, „über die Bedeutung des Austauschs und der gegenseitigen Unterstützung einig – nicht nur zwischen Landtag und Quästur, sondern auch zwischen Institutionen und Bürgern“. Und Quästor Ferrari ergänzte: „Die gesellschaftliche Verantwortung stärkt das Handeln der Institutionen und der Ordnungskräfte vor Ort.“ In diesem Zusammenhang wurde auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, in die jungen Generationen zu investieren: Der Schutz der Jugendlichen, aber auch ihre stärkere Einbindung in das institutionelle Leben erwiesen sich als gemeinsame Ziele.

Der Landtagspräsident sprach dem Quästor abschließend seine große Anerkennung für das Engagement der im Land tätigen Ordnungskräfte aus – ein Engagement, das die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet: „Auch in diesem Bereich gilt der Quästur unsere uneingeschränkte Unterstützung“, betonte Gennaccaro.