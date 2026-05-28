Aktuelle Seite: Home > Politik > Landtagspräsident Gennaccaro trifft Quästor Ferrari
Antrittsbesuch

Landtagspräsident Gennaccaro trifft Quästor Ferrari

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 16:02 Uhr
260528 Gennaccaro Ferrari verticale
Südtiroler Landtag
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der kürzlich gewählte Präsident des Südtiroler Landtages, Angelo Gennaccaro, hat am heutigen Donnerstagvormittag Quästor Giuseppe Ferrari getroffen.

Bei diesem ersten offiziellen Aufeinandertreffen der beiden wurden verschiedenste Themen angesprochen, allen voran die institutionelle Zusammenarbeit: „Wir waren uns“, so Gennaccaro, „über die Bedeutung des Austauschs und der gegenseitigen Unterstützung einig – nicht nur zwischen Landtag und Quästur, sondern auch zwischen Institutionen und Bürgern“. Und Quästor Ferrari ergänzte: „Die gesellschaftliche Verantwortung stärkt das Handeln der Institutionen und der Ordnungskräfte vor Ort.“ In diesem Zusammenhang wurde auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, in die jungen Generationen zu investieren: Der Schutz der Jugendlichen, aber auch ihre stärkere Einbindung in das institutionelle Leben erwiesen sich als gemeinsame Ziele.

Der Landtagspräsident sprach dem Quästor abschließend seine große Anerkennung für das Engagement der im Land tätigen Ordnungskräfte aus – ein Engagement, das die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet: „Auch in diesem Bereich gilt der Quästur unsere uneingeschränkte Unterstützung“, betonte Gennaccaro.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Brennerpass gesperrt: “Gefahr eines Eigentors”
Kommentare
49
Brennerpass gesperrt: “Gefahr eines Eigentors”
Mann beweist Mut – trotz brutaler Schläge
Kommentare
48
Mann beweist Mut – trotz brutaler Schläge
Dolomiten-Verkehr neu geregelt: Zufahrt nur noch mit Reservierung
Kommentare
36
Dolomiten-Verkehr neu geregelt: Zufahrt nur noch mit Reservierung
“Wir riskieren, einen Monat Arbeit zu verlieren”
Kommentare
31
“Wir riskieren, einen Monat Arbeit zu verlieren”
Luce: Das ist der erste E-Ferrari – VIDEO
Kommentare
25
Luce: Das ist der erste E-Ferrari – VIDEO
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 