Laut Rubio noch am Montag Iran-Einigung möglich

Von: APA/Reuters

US-Außenminister Marco Rubio schließt eine Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs noch am Montag nicht aus – allerdings nur unter Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels. “Wir hatten gestern Abend gedacht, dass wir Neuigkeiten haben, vielleicht auch heute, ich würde da nicht allzu viel hineininterpretieren.” Derzeit liege “ein ziemlich solides Ding auf dem Tisch hinsichtlich seiner Fähigkeit, die Meerengen zu öffnen”, erklärte Rubio mit Blick auf Hormuz.

Die Meeresenge ist für die globale Energieversorgung essenziell. Die Vereinbarung bekomme “viel Unterstützung” aus der Golfregion, da alle betroffenen Staaten sähen, dass sie “sehr vernünftig” sei und umgesetzt werden sollte, sagte Rubio am Montag bei einem Besuch in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi.

Der US-Chef-Diplomat machte deutlich, dass Israel “immer das Recht” habe, “sich selbst zu schützen”. Wenn also die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon Raketen auf Israel abfeuere oder abzufeuern drohe, habe Israel “jedes Recht, darauf zu reagieren”, sagte Rubio vor seiner Weiterreise ins nordindische Agra vor Journalisten.

Trump hat keine Eile

Zu Israels Forderung, dass eine Friedensvereinbarung den Iran am Bau von Atombomben hindern muss, sagte der US-Außenminister, er setze darauf, dass Teheran zu “sehr realen, bedeutenden, zeitlich begrenzten Verhandlungen zu dem Atom-Thema” bereit sei. US-Präsident Donald Trump sei bei den Verhandlungen mit dem Iran “nicht in Eile”, er werde “keinen schlechten Deal” abschließen.

Die USA und Israel hatten Ende Februar den Iran-Krieg mit Angriffen auf die Islamische Republik begonnen. Der Iran blockierte in der Folge die Straße von Hormuz, was die Erdöl- und Spritpreise weltweit in die Höhe schießen ließ.

Seit Anfang April gilt im Iran-Krieg eine fragile Waffenruhe. Trump erklärte am Samstag, eine Vereinbarung mit dem Iran zur Beendigung des Krieges sei “weitgehend ausgehandelt”, müsse aber noch endgültig fertiggestellt werden. Am Sonntag dämpfte Trump dann allerdings die Hoffnungen, indem er eine “übereilte Vereinbarung” mit Teheran ausschloss.