Aktuelle Seite: Home > Politik > Laut Trump keine Aufhebung der Iran-Sanktionen ohne Abkommen
US-Präsident bereit, mit Khamenei zu sprechen

Laut Trump keine Aufhebung der Iran-Sanktionen ohne Abkommen

Sonntag, 07. Juni 2026 | 16:57 Uhr
US-Präsident bereit, mit Khamenei zu sprechen
APA/APA/AFP/GETTY/SAMUEL CORUM
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump will eingefrorene iranische Vermögenswerte erst nach dem Abschluss eines Friedensabkommens freigeben. Auch Sanktionen würden erst dann aufgehoben, sagt er in der NBC-Sendung “Meet the Press”. Diese Schritte würden erst danach in Betracht gezogen, wenn sich der Iran entsprechend verhalte. Der Libanon müsse nicht Teil eines kurzfristigen Abkommens mit der Regierung in Teheran sein. “Ich denke, dass sie das gerne hätten, aber ich verlange es nicht.”

Die USA stünden sehr kurz vor einer Einigung, andernfalls werde er das Land massiv angreifen, droht Trump erneut. Der Präsident zeigt sich außerdem bereit, mit dem geistlichen Oberhaupt des Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, zu sprechen. Dieser wurde bei US-Angriffen zu Beginn des Konflikts Ende Februar verwundet und ist seither nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Trump deutet an, den Aufenthaltsort Khameneis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu kennen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Kommentare
132
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Kommentare
96
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Sasa verzeichnet 93 Unfälle in einem Jahr
Kommentare
31
Sasa verzeichnet 93 Unfälle in einem Jahr
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
Kommentare
25
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Kommentare
24
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 