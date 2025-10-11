Aktuelle Seite: Home > Politik > Lecornu startet zweiten Anlauf als französischer Premier
Lecornu startet zweiten Anlauf als französischer Premier

Samstag, 11. Oktober 2025 | 11:08 Uhr
Von: APA/Reuters

Der französische Premierminister Sebastien Lecornu ist am Samstag unter großem Druck in seine zweite Amtszeit gestartet. Er muss bis Montag ein neues Kabinett bilden und einen Budgetentwurf vorlegen, während mehrere Oppositionsparteien bereits angekündigt haben, seine Regierung stürzen zu wollen. Lecornu ist damit auf die Unterstützung der Sozialisten angewiesen. Präsident Emmanuel Macron hatte seinen loyalen Unterstützer am Freitagabend nach dessen Rücktritt erneut ernannt.

Lecornu hatte seinen Rücktritt damit begründet, dass er im tief gespaltenen Parlament keine Regierung zur Verabschiedung des Etats für 2026 bilden könne. Seine erste Amtszeit dauerte nur 27 Tage. Er war damit der Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit in der jüngeren Geschichte Frankreichs.

Auf der Plattform X erklärte Lecornu am Freitag, wer seinem Kabinett beitrete, müsse auf persönliche Ambitionen für die Nachfolge Macrons im Jahr 2027 verzichten. Er versprach ein Kabinett der “Erneuerung und Vielfalt”. Zum Budgetentwurf selbst äußerte er sich nicht im Detail. Nach seinem Rücktritt hatte er jedoch erklärt, das Defizit müsse im kommenden Jahr auf 4,7 bis fünf Prozent der Wirtschaftsleistung gesenkt werden. Offen ist, wie er mit den Forderungen der Sozialisten umgehen wird. Diese hatten die Rücknahme der Pensionsreform Macrons und die Einführung einer Steuer für Milliardäre zur Bedingung für ihre Unterstützung gemacht.

