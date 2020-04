Leerstehende Hotels und Klöster statt Umbau der Messe für Obdachlose

Bozen – Dass die Messe Bozen zur Unterbringung von Obdachlosen genutzt werden soll, wird vom Team K kritisiert. Eine menschenwürdige Unterbringung der Obdachlosen in Bozen im Zuge der Coronakrise entwickle sich zur menschlichen und wirtschaftlichen Farce, ist der Landtagsabgeordnete Alex Ploner überzeugt.

„Nachdem sich Land und Gemeinde Bozen in den letzten Wochen die Zuständigkeiten hin und her geschoben haben, scheint nun die heiße Kartoffel bei der Agentur für Bevölkerungsschutz gelandet zu sein. Diese hat die Messe Bozen beauftragt, bereits ab diesem Wochenende in den Messehallen Unterkunftsmöglichkeiten für Menschen ohne festen Wohnsitz einzurichten. Von bis zu 100 Schlafplätzen ist die Rede. Sämtliche Infrastruktur muss in kürzester Zeit aufgebaut werden“, erklärt Ploner. Laut Team K gebe es Alternativen.

Dass Messehallen weltweit aufgrund der Corona-Epidemie umfunktioniert werden, steht derzeit an der Tagesordnung. Es werden ganze Krankenhäuser, Pflegestationen oder gar Leichenhallen in Messestrukturen eingerichtet. „Bei solchen Projekten handelt es sich aber um Zusatzstrukturen, da Krankenhäuser kurzzeitig erweitert oder die Särge der Toten aufgebahrt werden müssen. Dass wir im Tourismusland Südtirol eine Messehalle für teures Geld umbauen müssen, um 100 Menschen einen Schlafplatz zu geben, ist für mich nicht nachvollziehbar“, zeigt sich Alex Ploner verwundert.

Schon im Umfeld der Messe befänden sich zahlreiche Hotels, die derzeit leer stehen. „Alle verfügen über Einzelzimmer, die mit allem ausgerüstet sind, was ein Mensch braucht, um einige Wochen in Sicherheit und Würde in Bozen leben zu können. Sogar eine Isolation im Hotelzimmer wäre bei einer Infektion möglich. In einer Messehalle mit Gemeinschaftstoiletten bzw. -duschen ist das sicher schwieriger. Für alle Beteiligten – sowohl für das Land wie auch für die interessierten Hoteliers – könnte diese Lösung eine Win-Win Situation darstellen, vielleicht sogar mit Vorbildwirkung für die Zukunft. Eine solche Unterbringung der Menschen ohne Wohnsitz mit Dusche und Essensgelegenheit sowie Hilfe bei einer Arbeitssuche könnte diese Corona-Krise zur Chance für diese Menschen werden lassen“, ist das Team K überzeugt.

Messepräsident Armin Hilpold betonte bei der Vorstellung des Projektes, dass sich die Messe Bozen ihrer sozialen Verantwortung bewusst sei und mit der Unterbringung der Obdachlosen ihren Beitrag in dieser für alle außerordentlichen Zeit leisten möchte. „Dieses Engagement der Messegesellschaft ist löblich“, zeigt man sich im Team K erfreut. Doch weder über die veranschlagten Kosten sei bei der Pressepräsentation gesprochen worden, „die von Insidern auf eine Größenordnung von 200.000 Euro geschätzt werden“, noch sei über die mögliche Dauer der Unterbringung der rund 100 Menschen etwas gesagt worden, erklärt das Team K.

„Es stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre in dieser Situation Strukturen anzumieten und auszubauen, die mittel- und langfristig als Unterkunft für die Obdachlosen dienen können und auch die Kirche verstärkt mit ins Boot geholt werden sollte. Ich bin überzeugt, dass sich in ganz Südtirol kirchliche Strukturen finden ließen, die derzeit leer stehen und nicht gebraucht werden. Ich denke hier an Weiterbildungseinrichtungen, an Klöster, oder z.B. an die um zwölf Millionen Euro umgebaute Cusanus-Akademie in Brixen mit 100 Schlafplätzen, in denen Menschen ohne festen Wohnsitz zumindest für die Dauer der Coronakrise untergebracht werden könnten. Jetzt könnte sich Bischof Ivo Muser als kirchlicher Krisenmanager ins Spiel bringen und der Kirche zusätzlich zur wertvollen Arbeit der Caritas in der Coronakrise Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit geben,“ sagt der Abgeordnete des Team K, Alex Ploner, abschließend.