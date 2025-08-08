Aktuelle Seite: Home > Politik > Lehrermangel in Südtirol: Team K fordert umfassende Bildungsreform
"So fahren wir die Bildung an die Wand"

Lehrermangel in Südtirol: Team K fordert umfassende Bildungsreform

Freitag, 08. August 2025 | 11:12 Uhr
Im Schnitt eine bezahlte Überstunde pro Woche bei Lehrern
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Nach Abschluss der Stellenvergabe für das Schuljahr 2025/26 zeigt sich erneut der akute Lehrermangel an Südtirols Schulen: Nur rund 60 Prozent der verfügbaren Stellen konnten besetzt werden. Das Team K spricht von einer „alarmierenden“ Lage und fordert tiefgreifende Reformen im Bildungssystem.

Landtagsabgeordneter Alex Ploner warnt vor einem drohenden Kollaps des öffentlichen Schulsystems: „Wir stehen fünf Minuten vor Zwölf. Wenn wir so weitermachen, fahren wir die Bildung gegen die Wand.“ Die Gründe für den Personalmangel seien vielfältig. Unter anderem nennt das Team K niedrige Gehälter, lange Ausbildungswege ohne entsprechende Anerkennung und immer wiederkehrende Kürzungen beim Personal.

Eine reine Gehaltserhöhung reiche laut Ploner nicht aus, um den Beruf wieder attraktiver zu machen. Es brauche eine grundsätzliche Reform, die sowohl strukturelle als auch organisatorische Veränderungen mit sich bringe. Konkret spricht sich das Team K für eine Debatte über die Einführung von Ganztagsschulen, besseren Inklusionsmodellen, Begabtenförderung, bilingualen Konzepten sowie die Trennung zwischen pädagogischer und administrativer Leitung an Schulen aus.

Zudem fordert die Bewegung eine langfristige Personalplanung, statt kurzfristiger Lösungen unmittelbar vor Schulbeginn. Auch die Rolle der Schulämter soll laut Ploner auf den Prüfstand gestellt werden – mit Blick auf mögliche personelle Neubesetzungen und die Zusammenlegung der aktuell drei getrennten Schulverwaltungen.

„Die Schule ist ein Grundpfeiler der Demokratie“, betont Ploner. Wer die aktuellen Herausforderungen ignoriere, gefährde nicht nur die Zukunft der Lehrkräfte, sondern auch jene der Schülerinnen und Schüler sowie der gesamten Gesellschaft.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
91
Bitterer Sommer am Gardasee
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kommentare
83
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
61
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
Kommentare
57
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
“Kreuzzug gegen Wohnmobile in Südtirol”
Kommentare
38
“Kreuzzug gegen Wohnmobile in Südtirol”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 