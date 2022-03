Präsident Selenskyj will Schadensersatz für Kriegsschäden in Ukraine

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat schon vor der zweiten Runde der Friedensverhandlungen in Belarus in einer Video-Botschaft klare Worte formuliert.

Am Donnerstag meldete er sich mit der Forderung nach Schadenersatz für die Kriegsschäden durch Russland zu Wort. “Ihr werdet uns alles ersetzen, was Ihr der Ukraine angetan habt. In vollem Umfang”, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. An Russland gerichtet, betonte er: “Lernt die Wörter Reparationen und Kontributionen.” Kiew plane, jedes Haus, jede Straße, jede Stadt wieder aufzubauen. Kein Toter werde vergessen.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte vor den Verhandlungen am Donnerstag: “Wir sind gesprächsbereit, aber wir werden unsere Operation fortsetzen.” Die Sicherheit Russlands sei bedroht.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vor einer Woche den Angriff auf die Ukraine angeordnet.