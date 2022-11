LH Kompatscher trifft privat-konventionierte Dienstleister

Bozen – LH Kompatscher hat sich heute mit privat-konventionierten Dienstleistern getroffen. Dabei wurde der gemeinsame Wille bekräftigt, die hohe Qualität der Gesundheitsversorgung zu stärken.

­Gesetzliche Rahmenbedingungen, Bedarfserhebung und Qualitätsprüfung – Zu diesen und weiteren Themen hat sich Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher am heutigen Dienstagnachmittag mit Vertreterinnen und Vertretern der Privatkliniken ausgetauscht. “In Südtirol funktioniert das öffentliche Gesundheitssystem hervorragend. Durch die Zusammenarbeit mit privaten Dienstleistern können wir dieses zum Wohle der Patientinnen und Patienten stärken,” betonte Landeshauptmann Kompatscher. Die Zusammenarbeit mit privaten Partnern sei dort sinnvoll, wo es eine notwendige Ergänzung und keine Konkurrenz darstelle.

LH Kompatscher: “Hochwertige Gesundheitsversorgung garantieren”

Im August diesen Jahres hat die italienische Regierung eine Anpassung des Markt- und Wettbewerbsgesetzes beschlossen. Damit wurden auch einige Neuerungen im Bereich der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Gesundheitssystem und privaten Anbietern eingeführt. Diese betreffen unter anderem die Akkreditierung von privaten Einrichtungen, die Vergabe von Aufträgen, die vertraglichen Vereinbarungen und Mechanismen für die Qualitätskontrolle. Diese Änderungen wurden im Rahmen des heutigen Treffens von Expertinnen und Experten des Ressorts für Gesundheit und des Sanitätsbetriebes erläutert und im Anschluss mit den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Privatkliniken und den konventionierten Dienstleistern diskutiert. In Zukunft werde man ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der angebotenen Leistungen und auf die Patientenzufriedenheit legen, so Landeshauptmann Kompatscher. Damit möchte man weiterhin allen Patientinnen und Patienten in Südtirol eine hochwertige Gesundheitsversorgung garantieren, sei es im privaten wie im öffentlichen Bereich.