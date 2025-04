LH Kompatscher trifft tschechischen Generalkonsul Počuch

Von: ka

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am 24. April im Palais Widmann den Generalkonsul der Tschechischen Republik in Mailand, Ivan Počuch, empfangen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit – zwischen Staaten, Regionen, autonomen Ländern und europäischen Gebietskörperschaften. Diese sei auf allen Ebenen der Governance ein zentraler Pfeiler, betonten beide Gesprächspartner.

“Politik und Diplomatie können als wichtige Wegbereiter für Kooperationen zwischen wirtschaftlichen und anderen Akteuren der jeweiligen Regionen fungieren”, erklärte Landeshauptmann Kompatscher. Er stellte in diesem Zusammenhang den NOI-Techpark als Begegnungsort für Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen aus Südtirol, Europa und der ganzen Welt vor.

Einigkeit bestand in der Einschätzung, dass die Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und den norditalienischen Regionen von großem Potenzial sei. Generalkonsul Počuch hob hervor, dass es ihm in seiner Funktion besonders darum gehe, Synergien zu fördern – etwa durch die Vernetzung von Unternehmen der jeweiligen Regionen. Zentrale Aufgabe seines Mandats sei es, Partnerschaften zwischen italienischen und tschechischen Regionen und Städten aufzubauen.

Ivan Počuch ist 64 Jahre alt, diplomierter Ingenieur und Berufsdiplomat. Er absolvierte die Militärakademie in Vyškov und war vor seiner diplomatischen Laufbahn im Verteidigungsbereich tätig. Unter anderem war er stellvertretender Leiter der Sicherheitspolitik im Außenministerium der Tschechischen Republik, mehrfach Direktor desselben Bereichs, Botschafter bei den Vereinten Nationen und der OSZE sowie in der Ukraine. Zudem war er Generalkonsul in Kanada, bevor er im Oktober 2023 das Amt des Generalkonsuls in Mailand übernahm.