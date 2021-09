Liste Rösch/Grüne: “Wir haben langfristige Ziele”

Meran – Die Liste Rösch/Grüne geht mit einem im Vergleich zum Vorjahr nur leicht aktualisierten Wahlprogramm in die Gemeindewahlen. Dazu gesellt sich ein Spezialprogramm für den gesunden Neustart, das die Liste bereits im Frühjahr vorgestellt hat.

„Die Coronakrise hat viele Menschen und Branchen hart getroffen. Unser Spezialprogramm für einen gesunden Neustart enthält konkrete Maßnahmen, die wir schon in den ersten zwölf Monaten nach der Wahl umsetzen wollen“, unterstreicht Bürgermeisterkandidat Paul Rösch. „Das allgemeine Wahlprogramm haben wir hingegen nur geringfügig angepasst. Unsere langfristigen Ziele haben sich auch in den letzten Monaten nicht geändert.“

“Wir stehen für ein soziales, nachhaltiges und buntes Meran. Für eine Mitdenkstadt, in der Meranerinnen und Meraner aller Generationen und Sprachgruppen gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft bauen“, so Listenführerin Madeleine Rohrer. „Dabei denken wir nicht nur bis zur nächsten Wahl, sondern auch an die nächsten Jahrzehnte. Für eine erfolgreiche Politik braucht es Weitblick, Ausdauer und Kontinuität.“