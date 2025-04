Liste „UNABHÄNGIG“ für Vintl stellt sich vor

Von: Ivd

Vintl – Bei den anstehenden Gemeinderatswahlen am 4. Mai 2025 tritt die Liste „UNABHÄNGIG“ zum dritten Mal in Vintl an. Sieben Kandidaten wollen eine Alternative zur SVP anbieten und in den Rat einziehen. Hannes Zingerle ist der Spitzenkandidat.

„Wir haben ein sehr engagiertes und kompetentes Team. Besonders freut es uns, dass wir mit der 20-jährigen Tischlerin Noemi Lamprecht die jüngste aller Kandidaten für den Gemeinderat stellen“, so der Spitzenkandidat und amtierende Gemeinderat Hannes Zingerle aus Vintl. Der älteste Kandidat der „Unabhängigen“ ist der amtierende Gemeinderat Fritz Arbter mit 67 Jahren.

Die Liste „UNABHÄNGIG“ umfasst folgende Personen: Zingerle Hannes, Arbter Friedrich Peter (Fritz), Agostini Dagmar (Dagi), Hitthaler Tobias, Kirchler Reinhard (Zörhofa), Lamprecht Noemi und Messner Andreas (Leachner).

Das Durchschnittsalter der zwei Damen und fünf Herren beträgt genau 40 Jahre. Die Liste „UNABHÄNGIG“ setzt sich aus Personen zusammen, „welche unabhängig irgendeiner Partei oder Bewegung für das Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Vintl arbeiten wollen und sich ausschließlich ihnen verpflichtet fühlt“, heißt es in einer Aussendung der Liste.

Kandidatenvorstellungen:

Montag, 28. April in Weitental, 19.30 Uhr im Bürgersaal

Dienstag, 29. April in Pfunders, 19.30 Uhr im Saal der Feuerwehrhalle

Mittwoch, 30. April in Niedervintl, 19.30 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Vintl

Donnerstag, 1. Mai in Obervintl, 19.30 Uhr im Vereinssaal