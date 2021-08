Ludwig Busetti führt die SVP Nals in die Gemeinderatswahlen

Nals – Am Sonntag hatte die SVP alle Nalser Bürgerinnen und Bürger zu einer offenen Vorwahl eingeladen, um so den SVP-Bürgermeisterkandidaten zu bestimmen. Und sehr viele Nalserinnen und Nalser sind dieser Einladung gefolgt. 566 Bürger haben sich an der SVP-Vorwahl beteiligt, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 37,29 Prozent.

Am Ende war es ein äußerst knappes Ergebnis: Busetti erhielt 296 der 562 abgegebenen gültigen Stimmen, Gasser 266. 4 Stimmzettel waren weiß bzw. ungültig.

SVP-Ortsobmann Franz Pircher zeigt sich zufrieden mit der hohen Wahlbeteiligung: „In Anbetracht der Umstände, dass die Vorwahl mitten in der Urlaubszeit stattgefunden hat, sind wir sehr zufrieden mit der Wahlbeteiligung. Das Interesse an der Vorwahl hat uns darin bestärkt, dass die Entscheidung zur offenen Vorwahl die richtige war“, ist Pircher überzeugt. „Wir wollten in Anbetracht der Umstände nur mit einem Bürgermeisterkandidaten zur Wahl antreten; diesen aber von einer möglichst breiten Basis nominieren lassen.“

Der frisch gebackene Bürgermeisterkandidat Busetti zeigt sich ebenfalls erfreut über die Wahlbeteiligung und über die Zustimmung zu seiner Person und seinem Programm: „Ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wählern für die Teilnahme an den Vorwahlen und für ihr Vertrauen. Mein oberstes Anliegen ist es nun, die SVP einig und geschlossen in den Wahlkampf zu führen und die Nalserinnen und Nalser zu überzeugen, dass die SVP die besten Konzepte, Ideen und Visionen für die Weiterentwicklung von Nals hat. Gemeinsam mit unserem großartigen Team werden wir einen unaufdringlichen, aber informativen und persönlichen Wahlkampf führen! Wir haben viele interessante und praxisnahe Schwerpunkte, die wir der Nalser Bevölkerung sehr gerne vorstellen und mit ihnen diskutieren möchten.“

Besonders stolz zeigt sich Busetti auf das zu einem großen Teil neu aufgestellte Kandidatenteam. „Quer durch alle Altersschichten und Berufskategorien haben sich 16 Nalserinnen und Nalser bereit erklärt, auf der SVP-Liste für die diesjährigen Gemeinderatswahlen zu kandidieren. Persönlich freut es mich vor allem, dass mein Gegenkandidat bei den Vorwahlen Eduard Gasser sich für eine Kandidatur für den Gemeinderat zur Verfügung stellen wird. Alle gemeinsam bilden wir ein überaus motiviertes und engagiertes Team, das nur eines ist und will: ‚Das Beste für unser Dorf Nals!‘“, so Busetti abschließend.

In Kürze wird die SVP Nals ihre Gemeinderatskandidaten und das Wahlprogramm vorstellen.