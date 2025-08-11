Aktuelle Seite: Home > Politik > Macron fordert UNO-Einsatz im Gazastreifen
Französischer Präsident warnt vor "nie da gewesener Katastrophe"

Macron fordert UNO-Einsatz im Gazastreifen

Montag, 11. August 2025 | 20:17 Uhr
Französischer Präsident warnt vor \
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisiert die israelischen Pläne zur Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen und fordert eine UNO-Stabilisierungsmission. “Das ist der einzige glaubhafte Weg, um aus einer für die Geisel-Familien und die Bewohner des Gazastreifens inakzeptablen Situation zu kommen”, sagte er am Montag laut Élysée-Palast.

“Nein zu einer israelischen Militäroperation. Ja zu einer internationalen Koalition unter Mandat der UNO, um gegen den Terrorismus zu kämpfen, Gaza zu stabilisieren und die Bevölkerung zu unterstützen (…).” Die Mission solle auch zur Entwaffnung und Entmilitarisierung der Terrororganisation Hamas beitragen und eine palästinensische Führung unterstützen. “Ich habe meine Teams gebeten, unverzüglich mit unseren Partnern daran zu arbeiten”, hieß es am Montag in einer Presseerklärung von Macrons Büro.

Macron kritisierte den Plan von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zur Ausweitung des Gaza-Kriegs scharf. Das Vorhaben “kündigt eine noch nie da gewesene Katastrophe und ein Abdriften in einen nicht enden wollenden Krieg an”. “Die israelischen Geiseln und die Bevölkerung des Gazastreifens werden weiterhin die ersten Opfer dieser Strategie sein.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Kommentare
89
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
63
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
52
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
49
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
“Kein Vergnügungspark” – bedenkliche Trends in den Dolomiten
Kommentare
32
“Kein Vergnügungspark” – bedenkliche Trends in den Dolomiten
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 