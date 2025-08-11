Macron fordert UNO-Einsatz im Gazastreifen

Von: APA/Reuters/dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisiert die israelischen Pläne zur Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen und fordert eine UNO-Stabilisierungsmission. “Das ist der einzige glaubhafte Weg, um aus einer für die Geisel-Familien und die Bewohner des Gazastreifens inakzeptablen Situation zu kommen”, sagte er am Montag laut Élysée-Palast.

“Nein zu einer israelischen Militäroperation. Ja zu einer internationalen Koalition unter Mandat der UNO, um gegen den Terrorismus zu kämpfen, Gaza zu stabilisieren und die Bevölkerung zu unterstützen (…).” Die Mission solle auch zur Entwaffnung und Entmilitarisierung der Terrororganisation Hamas beitragen und eine palästinensische Führung unterstützen. “Ich habe meine Teams gebeten, unverzüglich mit unseren Partnern daran zu arbeiten”, hieß es am Montag in einer Presseerklärung von Macrons Büro.

Macron kritisierte den Plan von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zur Ausweitung des Gaza-Kriegs scharf. Das Vorhaben “kündigt eine noch nie da gewesene Katastrophe und ein Abdriften in einen nicht enden wollenden Krieg an”. “Die israelischen Geiseln und die Bevölkerung des Gazastreifens werden weiterhin die ersten Opfer dieser Strategie sein.”