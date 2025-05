Made in Italy-Messe – Galateo: “Wichtiger Motor für lokale Betriebe”

Von: mk

Civitavecchia – “Um ausländische Investitionen für italienische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu gewinnen, braucht es einen umfassenden Ansatz: ein günstiges Systemumfeld, gezielte Unterstützung und eine klare Kommunikation der Wettbewerbsvorteile”, betonte Landeshauptmannstellvertreter Wirtschaftslandesrat Marco Galateo bei der Konferenz über ausländische Direktinvestitionen in Italien am 30. Mai in Civitavecchia. Auch der italienische Minister für Unternehmen und Made in Italy, Adolfo Urso, war bei der Veranstaltung anwesend.

Galateo hob in seiner Rede hervor, dass die Marke “Made in Italy” auch für Südtirols Unternehmen ein bedeutender Wachstumstreiber sein könne: “Wir wissen, dass es bei uns an verfügbaren Produktionsflächen mangelt. Deshalb ist es wichtig, Unternehmen mit geringem Flächenverbrauch und hohem Mehrwert anzuziehen – etwa durch die Ansiedlung von Firmensitzen. Dabei können wir auf die internationale Ausrichtung Südtirols und das kulturelle Erbe als Standortvorteile setzen.”

Bei der Konferenz wurde auch eine neue Plattform zur Förderung von Investitionen und wirtschaftlichen Möglichkeiten für Südtiroler KMU und Start-ups vorgestellt. “Dieses Projekt stärkt die Position des Landes Südtirol im Standortwettbewerb erheblich – wir bauen gerade eine moderne wirtschaftliche Infrastruktur auf, die unsere Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern wird”, sagte Galateo.