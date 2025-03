“Make Tourists Pay” zieht mit über 100 Menschen vor den Landtag

Von: mk

Bozen – Am heutigen Samstag organisierte die Gruppe “Make Tourists Pay” erneut eine Demonstration in Bozen. Sie fordert kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, der über den Tourismus finanziert wird.

Über 100 Menschen fanden sich in der Landeshauptstadt am Silvius-Magnago-Platz zusammen und protestierten lautstark für Gratis-Öffis in Südtirol. Untermalt wurde das Ganze von selbst komponierten Liedern, die vom Brixner Beschwerdechor vorgetragen wurden.

Make Tourists Pay hat heute auch einen offenen Brief an die Südtiroler Landesregierung abgeschickt. Neben den Forderungen enthält dieser Brief einen Appell, dem dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf den Landesmobilitätsplan nachzukommen, und fordert, der negativen Tourismusgesinnung im Land entgegenzuwirken. Der Brief kann auf der Website www.maketouristspay.it unterzeichnet werden.

“Es ist längst Zeit, dass diese Forderung umgesetzt wird. Südtirol hat einen Rekord-Landeshaushalt. Südtirol hat Rekord-Gästeübernachtungen. Südtirol hat einen Rekord-Autoverkehr. Außerdem wird die Tourismusgesinnung schlechter, was auch gefährlich für die Branche ist. Es ist Zeit für Gratis-Öffis für uns alle!”, meint Julia Weissteiner von Make Tourists Pay.

Die Initiative fordert die kostenlose Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol. Statt wie bisher, das ganze durch Steuergelder und Ticketeinnahmen zu finanzieren, sollen die Ticketeinnahmen komplett gestrichen und durch eine Mobilitätsabgabe von durchschnittlich zwei Euro pro Tourist und Nacht ersetzt werden. Dies wäre laut Initiative “ein erster Schritt zu einer gerechteren Form von Tourismus”, es würde zu einer Entlastung der Straßen und bei den Einheimischen, die direkt finanziell profitieren, zu einer verbesserten Tourismusgesinnung führen.

“Wir sind nicht die einzigen, die das fordern”, stellt Flora Oberrauch fest. “Mittlerweile haben sich die Gewerkschaft AGO und die Südtiroler Hochschülerinnenschaft hinter die Forderungen von Make Tourists Pay gestellt. Auch Groß-Hotelier Heini Dorfer äußerte sich positiv gegenüber einer höheren Touristenabgabe und öffentlichem Gratisverkehr. Die Zivilbevölkerung spreche sich ebenfalls positiv gegenüber Gratis-Öffis aus: In einer Social Media Umfrage von ORF Südtirol Heute hätten über 70 Prozent dafür gestimmt, meinen die Vertreter der Initiative.

Die Bewegung ruft die ganze Südtiroler Bevölkerung dazu auf, sich hinter die genannten Forderungen zu stellen und den offenen Brief auf der Webseite maketouristspay.it zu unterschreiben.