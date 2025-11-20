Aktuelle Seite: Home > Politik > Mamdani kommt zu Trump ins Weiße Haus
Zohran Mamdani besucht Donald Trump

Mamdani kommt zu Trump ins Weiße Haus

Donnerstag, 20. November 2025 | 21:30 Uhr
Zohran Mamdani besucht Donald Trump
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump empfängt den neugewählten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani im Weißen Haus – nach heftigen gegenseitigen Verbalattacken. Beide hatten den für Freitag geplanten Besuch im Voraus angekündigt. Von manchen Anhängern wird Mamdani als Anti-Trump bezeichnet. Der US-Präsident bezeichnet den linken Demokraten als “Kommunisten”. Mamdani hatte seinerseits gegen Trump ausgeteilt.

Beim Sender MS NOW erklärte er, man habe sich mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, weil man sich mit jedem treffen wolle, solange es zum Vorteil der 8,5 Millionen New Yorker sei, die sich in der teuersten Stadt der USA ihren Alltag leisten müssten. Der linke Politiker, der lange als Außenseiter im Rennen um das Amt gegolten hatte, hatte sich am 4. November in der New Yorker Bürgermeisterwahl durchgesetzt. Zum Jahreswechsel wird er sein Amt antreten.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

