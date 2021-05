Masken-U-Ausschuss: “Es bleiben Unklarheiten”

Bozen – Heute hörte der Untersuchungsausschuss Oberalp-Präsident Heiner Oberrauch und Florian Zerzer, Generaldirektor des Gesundheitsbetriebes. “Es bleiben Unklarheiten”, sagte der Vorsitzende Ploner. Nun wird der Abschlussbericht erarbeitet.

Operalp-Präsident Heiner Oberrauch und der Generaldirektor des Südtiroler Gesundheitsbetriebes, Florian Zerzer, waren die Protagonisten der heutigen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Schutzausrüstung im Sanitätsbetrieb. “Es war ein sehr anstrengender Tag“, resümiert der Ausschussvorsitzende Franz Ploner: „Die letzten beiden Reden haben nicht dazu beigetragen, die festgestellten Unstimmigkeiten zu klären, und insbesondere zu einigen Themen gab es unterschiedliche Sichtweisen”.

Der heutige Tag war, so Ploner, “der letzte Akt eines wahren Anhörungsmarathons. Wir haben mehr als 70 Personen gehört, was nicht nur viel Arbeit war, sondern auch viele Nerven gekostet hat”. Nun sind alle Mitglieder des Ausschusses angewiesen, die Anhörungen zusammenzufassen: In der nächsten Sitzung, die für den 28. Mai geplant ist, wird der Abschlussbericht diskutiert.