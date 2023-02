Massenschlägerei: Gemeinde will sich als Nebenklägerin einlassen

Bozen – Das erste Wochenende nach den wieder eingeführten Einschränkungen des Nachtlebens in Bozen ist vorüber. Bürgermeister Renzo Caramaschi zieht eine positive Bilanz. Wie berichtet, ist es eine Woche zuvor am 28. Jänner zu einer Massenschlägerei gekommen.

Laut Auskunft des Bürgermeisters ist am Freitag nur ein Lokal sanktioniert worden, das länger offen hatte, als es die neue Verordnung erlaubt.

Die neue Regelung sieht vor, dass von 1.00 bis 5.00 Uhr in der Früh keine laute Musik im Freien mehr gespielt werden darf und es dürfen keine Getränke im Freien abseits der Stände von Lokalen konsumiert werden.

In der Vergangenheit galt die Regelung bereits ab Mitternacht, nun tritt sie eine Stunde später in Kraft. Das Verbot gilt im Stadtzentrum, aber auch in einem Teil der Freiheitsstraße und auf dem Siegesplatz.

Unterdessen werden die Ermittlungen fortgesetzt, um die weiteren Teilnehmer an der Massenschlägerei auf dem Obstplatz zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung in die Wege geleitet. Zehn Personen wurden bereits identifiziert.

Sollte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, will sich die Gemeinde als Nebenklägerin wegen Imageschädigung einlassen.