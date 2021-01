Mattei bei der Konferenz der Präsidenten

Bozen – Die Vizepräsidentin des Südtiroler Landtags Rita Mattei hat heute Nachmittag per Videoschaltung an der Vollversammlung der Präsidenten der gesetzgebenden Versammlungen der Regionen und autonomen Provinzen teilgenommen, die in Rom unter dem Vorsitz von Roberto Ciambetti (Präsident des Regionalrats von Venetien) stattfand.

Mit dabei war heute Francesco Boccia, Minister für regionale Angelegenheiten, mit dem die Präsidenten über die institutionelle Arbeit der Regionalparlamente diskutierten, die auch in den kritischsten Phasen der Pandemie nie unterbrochen wurde, und über die Vermittlungsrolle, die diese übernommen haben, um die Bedürfnisse der jeweiligen Gebiete zu vertreten. „Laut Minister Boccia“, so Mattei, „wird die Zeit nach der Pandemie eine Chance für einen Neustart des italienischen Regionalismus, und in diesem Zusammenhang werden – wie ich persönlich stark hoffe – die Regionalräte und die von ihnen geförderten Initiativen eine wichtige Rolle einnehmen.“

Die Präsidenten der Regionalräte beauftragten den Koordinator, an Ministerpräsident Conte zu schreiben, um besondere Unterstützungsmaßnahmen für Betriebe in den „orangen Zonen“ zu fordern. Für diese sind keine Hilfen vorgesehen, weil sie offen haben, aber sie sind wegen beschränkter Öffnungszeiten und mangelnder Reisefreiheit der Kunden mit großen Einbußen konfrontiert.