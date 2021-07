Maurizio Fugatti zum Präsidenten der Region gewählt

Trient – Der Regionalrat ist heute zusammengetreten, um nach dem Rücktritt des Präsidenten und der Vizepräsidenten der Region eine Neuwahl vorzunehmen. Bei der letzten Sitzung, am 25. Juni, war die für den Wahlgang erforderliche Beteiligung nicht erreicht worden.

Zu Beginn der Arbeiten bat Denis Paoli (Lega Salvini Trentino) den Regionalrat um Entschuldigung für seine Worte bei der vergangenen Sitzung.

Anschließend rief Präsident Josef Noggler zum Wahlgang auf und erinnerte daran, dass bei der letzten Sitzung Maurizio Fugatti für das Amt des Präsidenten der Region vorgeschlagen wurde.

In der geheimen Wahl entfielen 36 Stimmen auf Maurizio Fugatti, drei auf Ugo Rossi. 14 Stimmzettel blieben weiß, sieben waren ungültig. Das Beteiligungsquorum wurde mit 60 Abstimmenden erreicht.

Maurizio Fugatti, Präsident der Region, bedankte sich bei allen, die an der Wahl teilgenommen haben, das motiviere ihn, für alle zu arbeiten. Er werde auf dem Weg fortsetzen, den sein Vorgänger Arno Kompatscher eingeschlagen habe, und hoffe, zum Wohle der Institution agieren zu können, die in dieser Zeit des Wiederaufschwungs eine Führung brauche.

Ich danke all den Regionalratsabgeordneten, die sich an der Abstimmung beteiligt haben. Das spornt mich noch stärker dazu an, den Willen des Regionalrates zu vertreten. Wie wir alle wissen, erleben wir aktuell schwierige Zeiten. Ich werde meine Aufgabe mit Verantwortungsbewusstsein und Sinn für die Institutionen erfüllen, wie es das Amt, das ich nun übernehme, erfordert. Dabei werde ich auf denselben Grundsätzen aufbauen, an die sich mein Amtsvorgänger Präsident Arno Kompatscher in der ersten Hälfte dieser Legislaturperiode gehalten hat. Ich will für das Wohl der Region und ihrer Bürgerinnen und Bürger arbeiten.