Medizinstudium mit Landesfinanzierung: Infotage an der PMU Salzburg

Bozen/Salzburg – Wer sich für ein Medizinstudium in Salzburg interessiert, kann sich bis 11. April 2022 um einen Studienplatz bewerben. Um die Landesfinanzierung in Anspruch zu nehmen, müssen Bewerberinnen und Bewerber zum Zeitpunkt der Anmeldung den Zweisprachigkeitsnachweis B2 besitzen. An die Landesfinanzierung geknüpft ist zudem die Auflage, dass die Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss der Facharztausbildung oder der Ausbildung in Allgemeinmedizin mindestens vier Jahre lang im Südtiroler Gesundheitsdienst arbeiten.

Infotage am 31. März und 8. April

Die PMU Salzburg organisiert in den kommenden Wochen zwei Infotage für interessierte Bewerber: Diese finden am Donnerstag, 31. März von 14.00 bis 15.30 Uhr sowie am 8. April von 11.00 bis 12.30 Uhr statt. Die Veranstaltungen finden in Präsenz vor Ort (Haus C) und zeitgleich auch online statt. Um daran teilzunehmen, ist eine Anmeldung auf der Webseite der Universität notwendig. Im Anschluss an die Veranstaltung am 31. März werden Experten vom Amt für Gesundheitsordnung die Finanzierung der Studienplätze erklären und Fragen zur Landesfinanzierung beantworten.

Weitere Informationen beim Amt für Gesundheitsordnung

Für Informationen zur Finanzierung des Studienplatzes können sich Interessierte direkt an das Landesamt für Gesundheitsordnung (E-Mail: gesundheitsordnung@provinz.bz.it, Birgit Schmid: Tel.: +39 0471 418154 und Josefine Spitaler: Tel.: +39 0471 418150) wenden. Weitere Informationen gibt es auf dem Internetportal der Abteilung Gesundheit.

Für nähere Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen, dem Bewerbungsprofil, den Kosten des Studiums und die Bewerbung um einen Studienplatz können sich Interessierte direkt an die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (E-Mail: humanmedizin@pmu.ac.at) wenden.