Aktuelle Seite: Home > Politik > Mehr Natur in unseren Ortschaften
Grenzüberschreitendes Projekt NatUrA startet in Südtirol, Kärnten und Tirol

Mehr Natur in unseren Ortschaften

Montag, 15. Juni 2026 | 16:07 Uhr
GRUPPENFOTO (3)
dvn
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am 11. und 12. Juni fand in Bozen, in den Räumlichkeiten der Stiftung Südtiroler Sparkasse, das Auftakttreffen des Interreg Italia-Österreich -Projekts NatUrA – Nature in Urban Areas statt. Das Projekt wird vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz koordiniert und gemeinsam mit einem breiten grenzüberschreitenden Partnernetzwerk umgesetzt: Ökoinstitut Südtirol, Plattform Land und Bildungshaus Kloster Neustift in Südtirol, die Stadt Villach und der Verein Naturpark Dobratsch in Kärnten sowie die Universität Innsbruck in Tirol. Ziel ist es, in den Pilotgemeinden konkrete Maßnahmen für die Biodiversität umzusetzen – unter Einbindung der lokalen Bevölkerung und mit gezielter Unterstützung, Fortbildung und Wissensaufbau für Gemeindepersonal und Fachleute aus dem Bereich Grünraumplanung.

Auch im Alpenraum ist die Biodiversität auf dem Rückzug. Siedlungsräume können dabei einen wichtigen Beitrag zur Trendwende leisten: Mehr Natur in den Ortschaften schafft Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, stärkt die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und erhöht die Lebensqualität der Bevölkerung.

Geeignete Werkzeuge für kleine Siedlungen fehlen jedoch weitgehend noch. „Für Städte gibt es bereits Studien und Best-Practice-Beispiele, doch für ländliche Gebiete und kleine Ortschaften wurde das Thema bisher kaum aufgegriffen”, erklärt Hanspeter Staffler, Geschäftsführer des Dachverbands. „Mit diesem Projekt wollen wir diese Lücke schließen – nicht nur auf dem Papier, sondern mit konkreten Maßnahmen, die wir in verschiedenen Kleingemeinden in Südtirol, Kärnten und Tirol erproben.”

Die Handlungsfelder sind vielfältig: von der Reduzierung der Bodenversiegelung – weniger Asphalt, mehr durchlässige Beläge, mehr Grün- und Wasserflächen – über eine biodiversitätsfreundliche Bauweise, angefangen bei der Materialwahl bis hin zur Gebäudegestaltung, bis zur naturnahen Pflege von Grünflächen, mit Blick auf die Artenauswahl und eine insekten-, vogel- und kleintierschonende Bewirtschaftung. Diese Maßnahmen sollen gleichzeitig die Biodiversität fördern, die Klimaresilienz stärken und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessern. Denn kleine Veränderungen können einen großen Unterschied machen – und Gemeinden können dabei Vorreiter und Vorbilder für Bevölkerung und Privatwirtschaft sein. Ein Wandel, der nicht nur technisch, sondern auch kulturell ist. Begleitend sind zahlreiche Bildungsangebote geplant, von Fachveranstaltungen für Profis bis hin zu erlebnisorientierten Formaten für Kinder und Jugendliche.

In den kommenden Monaten starten die Bürgerbeteiligungsprozesse in den Gemeinden Kurtinig an der Weinstraße, Jenesien, Marling und Niederdorf in Südtirol, in Villach, Bad Bleiberg, Nötsch und Arnoldstein in Kärnten sowie in einer noch zu bestimmenden Tiroler Gemeinde. Das Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des grenzüberschreitenden Kooperationsprogramms Interreg Italia-Österreich kofinanziert. Für die finanzielle Unterstützung bei der Projektentwicklung dankt der Dachverband der Stiftung Südtiroler Sparkasse.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Kommentare
164
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Kommentare
71
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Kommentare
47
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Kommentare
29
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Schweizer lehnen Bevölkerungsobergrenze ab
Kommentare
21
Schweizer lehnen Bevölkerungsobergrenze ab
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 