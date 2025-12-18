Aktuelle Seite: Home > Politik > Meran genehmigt Anwendungsrichtlinie zum Thema Kindergarten
Aus dem Gemeinderat

Meran genehmigt Anwendungsrichtlinie zum Thema Kindergarten

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 09:51 Uhr
Grüne verlangen mehr Kindergarten-Engagement von der ÖVP
Von: mk

Meran – Am Dienstagabend genehmigte das Meraner Stadtparlament die Haushaltsvoranschläge 2026 der Freiwilligen Feuerwehren. Am Mittwochabend hat der Rat den Aktualisierungsvermerk zum Einheitlichen Strategiedokument (ESD) 2026-2028 verabschiedet.

Einstimmig gutgeheißen wurde auch eine von der Ratsgruppe La Civica per Merano eingereichte Anwendungsrichtlinie zum Thema Kindergarten, sprachliche Integration, Bildungsautonomie und zweisprachige Modelle gutgeheißen.

In diesem Dokument bekräftigt der Meraner Gemeinderat:

  • dass der Kindergarten ein Bildungsort bleiben muss, der auf Inklusion, dem Wohlbefinden der Kinder und der Wertschätzung von Unterschieden basiert, und kein Instrument der sprachlichen oder sozialen Selektion sein darf;
  • dass die sprachliche Integration als Aufgabe des gesamten Bildungssystems angegangen werden muss, wobei einseitige oder restriktive Lösungen zu vermeiden sind.
  • Weiters hält der Rat es für angebracht, die Ausarbeitung konkreter und innovativer Bildungslösungen zu unterstützen, auch durch didaktische und organisatorische Experimente und erkennt an, dass die Überlegungen zur möglichen Einführung zweisprachiger Lernmodelle – zusätzlich zu den bestehenden – eine Chance zur Stärkung der Inklusion, der Bildungsqualität und des sozialen Zusammenhalts darstellen.

Zudem fordert der Rat:

  • die Autonome Provinz Bozen auf, experimentelle Wege zur Entwicklung zweisprachiger Modelle, die unter Wahrung der institutionellen Zuständigkeiten gefördert werden, nicht durch restriktive oder ideologische Auslegungen des Autonomiestatuts zu behindern;
  • die Landesregierung auf, einen strukturierten Dialog mit Gemeinden, Bildungseinrichtungen, Universitäten und qualifizierten Experten aufzunehmen, um innovative, wissenschaftlich fundierte und gemeinsam getragene Bildungslösungen zu erarbeiten;

Weiters verpflichtet das städtische Parlament die Bürgermeisterin und den Gemeindeausschuss, diesen Standpunkt in den zuständigen Institutionen zu vertreten und alle Initiativen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Qualität des Bildungssystems und den sozialen Zusammenhalt in der Stadt Meran zu stärken.

Der Gemeinderat hat auch eine von der Ratsfraktion der Grünen vorgelegte Anwendungsrichtlinie angenommen, das die Stadtregierung verpflichtet, die Möglichkeit einer Verlängerung der Öffnungszeiten des Hallenbads in der Gampenstraße zu prüfen, d. h. es unmittelbar nach der Schließung des Freibads im Herbst zu öffnen und zu schließen, sobald die Freibadsaison im Lido wieder beginnt.

Schließlich wurde der Haushaltsvoranschlag 2026-2028 der Stadtgemeinde Meran verabschiedet. Die Arbeiten des Meraner Gemeinderates werden am heutigen Donnerstagabend fortgesetzt.

Bezirk: Burggrafenamt

