Meran: Rösch zieht gegen Dal Medico in die Stichwahl

Meran – In Meran stehen seit dem frühen Abend die Wahlergebnisse definitiv fest. Nach der Auszählung der Stimmzettel der 28 Sektionen konnte der amtierende Bürgermeister Paul Rösch 28,4 Prozent der Stimmen erreichen. Er muss sich nun am 4. Oktober in der Stichwahl mit Dario dal Medico messen, der 22,9 Prozent der Stimmen erhalten hat.

Für die SVP ist die Wahl ein Debakel: Bürgermeisterkandidat Richard Stampfl schaffte es mit 21,6 Prozent der Stimmen nicht in die Stichwahl.