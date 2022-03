Meran setzt aufs Fahrrad

Meran – Durch die Vergabe von 82 E-Bikes an Pendlerinnen und Pendler sollen die Lebensqualität und Gesundheit in Meran gesteigert werden. Interessierte können sich bis 27. März Online bewerben. Am Freitag, 11. März findet im Bürgersaal eine Informationsveranstaltung zur Initiative E-Bike2Work statt.

Ziel der Initiative ist es, jene Meranerinnen und Meraner zu unterstützen, die bewusst für den Weg zur Arbeit vom Auto auf das Elektrofahrrad umsteigen wollen.

Infoabend

Am Freitag, 11. März findet um 19.00 Uhr im Bürgersaal in der Otto-Huber-Straße 8 statt ein Infoabend zu dieser Aktion statt. Die Veranstaltung wird online live auf der Plattform Zoom übertragen (Meeting-ID: 88914484468, weblink: https://us02web.zoom.us/j/88914484468.

Edition 2022

Nach der erfolgreichen Erstausgabe der Aktion im Jahr 2020 stellt die Stadt Meran die 82 revisionierten E-Bikes nun für weitere eineinhalb Jahre an neue interessierte Pendlerinnen und Pendler zur Verfügung. Jene Nutzerinnen und Nutzer, welche bereits im Rahmen der Edition 2020 ein E-Bikes erhalten haben, sind ausgeschlossen. Ziel soll es sein, dass die E-Bikes von neuen Pendlern auf dem täglichen Weg zur Arbeit genutzt und getestet werden.

Die Interessenten müssen volljährig und in Meran ansässig sein und ihren täglichen Arbeitsweg bisher mit dem Pkw zurückgelegt haben. Für die Vergabe wird eine Rangordnung nach folgenden Punkten erstellt:

– Entfernung und Höhenunterschied zum Arbeitsplatz

– Kindertransport mit dem Fahrrad

– Heimfahrten zu Mittag

– Zugehörigkeit zu einem Mehrpersonenhaushalt.

Die 82 Erstgereihten dürfen für 18 Monate, von Anfang Mai bis Ende Oktober 2023, das zur Verfügung gestellte E-Bike für eine Instandhaltungsgebühr von 218 Euro benutzen.

Die Aktion ist ein konkreter Schritt in Richtung Klima- und Umweltschutz. Der hausgemachte Verkehr in Meran wird reduziert und die Schadstoffbelastung reduziert.

Meraner Pendlerinnen und Pendler, die daran interessiert sind und noch nicht im Besitz eines E-bikes der vergangenen Ausgabe Ebike2Work 2020 waren, können bis 27. März 2022 über ein Online-Anfrageformular die Zuweisung eines dieser 82 E-Bikes ansuchen.

Vergabe

Gegen eine einmalige Instandhaltungsgebühr von 218 Euro dürfen die 82 Erstgereihten die E-Bikes für eineinhalb Jahre, von Anfang Mai 2022 bis Ende Oktober 2023, für die Pendelstrecke zur Arbeit und für täglichen Erledigungen nutzen und testen.

Vorteile beim Umstieg

Die Vorteile für die Pendlerinnen und Pendler, die aufs E-Bike umsteigen, um innerhalb der Gemeinde Meran oder von Meran ins Umland zur Arbeit zu fahren, sind viele. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder die Kinder zur Schule bringt, trägt nicht nur dazu bei, den Straßenverkehr und die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Durch die regelmäßige Nutzung eines Fahrrads oder eines E-Bikes, wird das Immunsystem gestärkt und meistens auch Zeit gewonnen – Staus und Parkplatzsuche gehören der Vergangenheit an. Das gut ausgebaute und ständig verbesserte Radwegenetz in Meran trägt ebenfalls dazu bei, dass das Fahrrad dem Auto in puncto Schnelligkeit vielfach überlegen ist.

Weitere Infos zur dieser Aktion und zu den Voraussetzungen für die Zuweisung eines E-Bikes sowie Antworten auf die wichtigsten Fragen finden interessierte Bürger auch unter https://www.comune.merano.bz.it/de/Ebike2work.

Bike-Sharing-Dienst startet wieder am 14. März

Die Meraner Stadtverwaltung stellt außerdme 60 Leihräder an sieben Stationen für Kurzzeitnutzungen kostenlos zur Verfügung. Nach der Winterpause können die grünen City Bikes ab Montag, 14. März wieder ausgeliehen werden.

In Betrieb gehen am Montag, 14, März insgesamt sieben Verleihstationen:

– am Kornplatz am oberen Ende der Meinhardstraße (Zentrum)

– am Sandplatz (Zentrum)

– am Bahnhof Meran bei den Bushaltestellen

– am Bahnhof Meran Ausgang Unterführung

– am Bahnhof Untermais

– in der Piavestraße/Therme

– am Haupteingang des Meraner Krankenhauses

2021 wurden je nach Wetterlage 100 bis 200 Leihen pro Woche mit den praktischen Meraner City Bikes getätigt. Über die Hälfte der insgesamt 3.500 durchgeführten Fahrten hatten eine Dauer von unter einer Stunde; ein Drittel sogar unter 20 Minuten. Die 60 Leihräder werden sehr oft dazu genutzt, von einer Station zu einer anderen zu fahren, sie dort zurückzugeben und später mit einem neuen Leihrad wieder zum Ausgangspunkt zurückzufahren. Somit stehen die Leihräder in der Zeit, in der sie nicht genutzt werden, anderen Nutzern zur Verfügung und der Fuhrpark kann optimal ausgenutzt werden.

“Durch die unbürokratische und kostenlose Nutzung für bis zu 5 Stunden, sind die grünen Tiefeinsteiger die optimale Letzte-Meile-Ergänzung für Zug-und Busreisende ins Zentrum oder ins Krankenhaus von Meran “, so Vizebürgermeisterin Katharina Zeller.

So funktioniert’s:

App MOQO herunterladen

Für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.moqo.work&hl=en_US

Für IOs: https://apps.apple.com/de/app/moqo/id1385011262

Mit Kreditkarte registrieren

In der App unter „registrieren“ den Meran/o Bike Sharing-Dienst suchen (am besten in der Karte Meran suchen) und mit Kreditkarte registrieren. Tipp: Außer in der App können auch über mobility.meran.eu die verfügbaren Fahrräder an den Stationen sowie weitere Mobilitätsangebote eingesehen werden.

Fahrrad auswählen, buchen und mit App über Bluetooth entsperren

Fahrrad mit der richtigen Nummer auswählen (Räder-Fotos nach links schieben bis das Rad mit der gesuchten Nummer angezeigt wird oder QR-Code am Fahrrad abscannen), buchen und mit der App über Bluetooth entsperren (Knopf nach rechts wischen). Die voreingestellte Buchungszeit von einer Stunde kann in einem weiteren Einstellungs-Schritt auf fünf Stunden erhöht werden. Vor einer Leihe muss darauf geachtet werden, dass das eigene Smartphone gut aufgeladen ist, sodass auch die Rückgabe über das Gerät abgewickelt werden kann. Tipp: Ein Fahrrad kann eine Stunde vor der voraussichtlichen Nutzung über die App reserviert werden. Die Reservierung verfällt 15 Minuten nach nicht erfolgter Abholung;

Fahrrad innerhalb der Buchungszeit kostenfrei nutzen und beliebig oft sperren und entsperren

Das Fahrrad kann während der Leihe jederzeit abgesperrt werden. Vor dem Absperren muss stets darauf geachtet werden, dass der ausfahrende Bügel des elektronischen Schlosses nicht an eine Speike oder ein anderes Hindernis stößt. Im geschlossenen Zustand startet ein 30sekündiger Alarmton, wenn das Rad bewegt wird. Achtung: Bei häufiger Überschreitung der zulässigen Buchungszeit von maximal fünf Stunden, behält sich der Betreiber vor, das Benutzerkonto für 30 Tage zu sperren. Wird das Fahrrad über 10h lang nicht ordnungsgemäß an einer der Stationen zurückgegeben, kann eine Verspätungsgebühr von 50 Euro fällig werden.

Fahrrad platzsparend an einer der Stationen parken, über die App absperren und Leihe beenden

Die Rückgabe kann ausschließlich an den vorgesehenen Stationen erfolgen, andernfalls gilt das Leihrad nicht als ordnungsgemäß zurückgegeben.