Meraner Freiheitliche: „Mobilität zeitgerecht denken“

Meran – Die Meraner Freiheitlichen unterstreichen ihre Vorschläge für eine zeitgerechte Mobilität in der Kurstadt und den umliegenden Gemeinden.

„Während sich in Sachen Mobilität die Diskussion in Meran rund um das Thema Standseilbahn versteift, sehen wir Freiheitliche im Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und in der Nutzung bestehender Infrastrukturen weiteres Potential, das ausgeschöpft werden könnte“, halten die Meraner Freiheitlichen in einer Aussendung einleitend fest. „So wäre eine Möglichkeit, die Überlandbusse am Stadtrand durch Kleinbusse zu ersetzen, die das gesamte Stadtgebiet von Meran rund um die Uhr abdecken und Anschlüsse an die Nachbargemeinden ermöglichen“, schlagen die Freiheitlichen vor.

„Doch in erster Linie muss die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel gesteigert werden durch günstigere Tarife für Einheimische. Viele Südtiroler haben kein Verständnis, dass die Touristen so gut wie kostenlos Bahn und Bus benützen können, während die Bürger im Verhältnis tief in die Tasche greifen müssen“, geben die Freiheitlichen zu bedenken. „Wer fleißig mit den Öffis fährt, sollte dauerhaft in den Genuss der niedrigsten Bezahlstufe kommen und nicht nach einem Jahr wieder mit der höchsten Stufe beginnen müssen“, fordern die Meraner Freiheitlichen.

„Hinsichtlich der Standseilbahn täte eine Abwägung von Kosten und Nutzen, bei denen der Bevölkerung insbesondere auch die Betriebs- und Instandhaltungskosten transparent vermittelt werden, gut. Bevor neue Verkehrsprojekte angegangen werden, gilt es im Sinne des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit auf Bestehendes zu setzen und dessen Nutzung zu optimieren“, halten die Freiheitlichen abschließend fest.