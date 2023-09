Meraner Jugendbeirat: Neuwahlen im Herbst

Meran – Im Herbst finden die Wahlen zur Neubesetzung des Jugendbeirats der Stadtgemeinde Meran statt. Eine öffentliche Informationsveranstaltung gibt es am Donnerstag, den 14. September im Rathaus.

Am Donnerstag, den 14. September, findet um 17.00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinderates im ersten Stock des Rathauses eine Informationsveranstaltung statt, die allen Interessierten offen steht, die sich für die im Herbst anstehenden Neuwahlen des Jugendbeirates der Stadt Meran interessieren.

“Die Veranstaltung”, so Stadträtin Emanuela Albieri, “soll dazu dienen, das Thema näher zu erläutern und das Interesse der Jugendlichen an der Kandidatur und der Wahl zu wecken. Die Einladung richtet sich insbesondere an Schulen sowie an Institutionen und Vereine, die mit der Welt der Jugend zu tun haben.”