Messner und Cagnotto plädieren für Stabilität und Gemeinschaftsgefühl

Bozen – Der renommierte Bergsteiger Reinhold Messner, die Olympiasiegerin Tania Cagnotto und weitere Persönlichkeiten aus dem wirtschaftlichen und kulturellen Leben Südtirols haben in einem gemeinsamen Appell ihre Sorge um die Autonomie des Landes und die Zukunft kommender Generationen zum Ausdruck gebracht.

Die Erklärung, die auch von Konrad Bergmeister, Marlene Kranebitter, Markus Pescoller, Robert Pichler, Norbert Rier, Theodor Rifesser und Angelika Stampfl unterzeichnet wurde, betont die Notwendigkeit von Stabilität und Gemeinschaftsgefühl, insbesondere in turbulenten Zeiten.

„Liebe Südtirolerinnen und Südtiroler,

Südtirol, seine Autonomie und die Zukunft der nächsten Generation liegen uns

am Herzen. Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, uns zu Wort zu melden.

Wir wollen daran erinnern, wie wichtig Stabilität und Gemeinschaftssinn für unser Land sind. Gerade in bewegten Zeiten sind Stabilität und Berechenbarkeit dringend notwendig. Extreme Positionen oder einfache Lösungen werden der Vielfalt des Lebens und unseres Landes nicht gerecht. Der Weg der Vernunft mag beschwerlicher sein, aber nur damit können wir unserer Jugend in der Heimat eine Zukunft geben!

Aus persönlicher Erfahrung wissen wir, dass gerade in Momenten der größten Herausforderung starkes Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und wertschätzendes Miteinander entscheidend sind. Daraus entsteht eine besondere Kraft, die wir nicht nur gegenüber Rom und Brüssel brauchen.

Wahlen zum Südtiroler Landtag sind immer auch Wahlen für einen politischen Auftrag des respektvollen Miteinanders der verschiedenen Sprachgruppen nach den Regeln unserer Autonomie. In der Vergangenheit wurde durch Glaubwürdigkeit, Zusammenhalt und Aufeinander-Zugehen viel erreicht.

Setzen wir das nicht auf’s Spiel, setzen wir auf Beständigkeit und unseren demokratischen Fußabdruck so, dass er dieser Verantwortung gerecht wird.“

