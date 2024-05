Militärfläche wird Park weichen

Von: luk

Bozen – Im Stadtviertel Europa-Neustift soll auf dem bisherigen Gelände der Luftwaffe eine öffentliche Grünfläche zu Erholungs- und Freizeitzwecken entstehen. Heute erfolgte die Übergabe des Areals ans Land.

Erstmals kann das Land bereits vorab ein Areal nutzen, das noch im Eigentum des Militärs verbleibt. Sobald die Arbeiten am Flugareal in Toblach vom Land fertiggestellt werden, wird auch das Eigentum des Militärareals im Bozner Neustifter Weg ans Land übergehen. Dies ist im vierten Programmabkommen so vorgesehen. Am heutigen Freitag hat Landeshauptmann Arno Kompatscher den symbolischen Schlüssel für das Areal aus den Händen von General Giancarlo Gambardella erhalten, Kompatscher gab den Schlüssel anschließend an den zuständigen Landesrat Christian Bianchi weiter.

Bereits seit rund 20 Jahren steht das Areal im Neustifter Weg leer. Vorher war es von der Luftwaffe als technologische Infrastruktur für die Telekommunikation genutzt worden, später wurden nur noch die Büroräume und Dienstwohnungen genutzt. Die Gemeinde Bozen möchte das Areal künftig als öffentliche Grünfläche den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen.

“Die heutige Übergabe ist aus zweierlei Sicht wichtig: Zum einen entsteht hier eine Naherholungszone, die allen zugänglich ist. Zum anderen können wir erstmals ein Militärareal vorzeitig nutzen und damit früher als geplant der Bevölkerung zugänglich machen”, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Übergabe des Areals. Das Land wird die Fläche wahrscheinlich der Gemeinde Bozen zur Verfügung stellen, um das Vorhaben möglichst schnell umzusetzen. Für den Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi sei es selbstverständlich, dass das Areal künftig einen sozialen Zweck erfüllen werde: “Wir werden hier einen Park errichten, der tagsüber allen zugänglich sein soll. Dies wird eine wichtige Aufwertung für das gesamte Stadtviertel und für die Lebensqualität in Europa-Neustift.”

General Giancarlo Gambardella lobte die bisherige gute Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol: “Man sieht hier, wie nicht nur über Vorhaben gesprochen wird, sondern Fakten geschaffen werden, die der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Es ist schön zu sehen, wie Mauern niedergerissen werden, um zu öffentlich zugänglichen Parks, zu Orten des Friedens zu werden.” Es sei ihm darum besonders wichtig gewesen, persönlich bei der Übergabe anwesend zu sein.

Auch der Vize-Kommandant der Alpini, Armeekorpsgeneral Antonello Vespaziani sprach von einer vorbildlichen, synergetischen Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen von Staat und Land. In Anwesenheit vom Generalsekretär der Landesverwaltung Eros Magnago, Vizegeneralsekretärin Marion Markart und Landesrat Christian Bianchi erfolgte die Übergabe des Areals an das Land.

Diese erstmalige frühzeitige Übergabe auf dem Konzessionswege eines Militärareals war vom Landeshauptmann im Herbst 2023 beantragt worden. Im Schreiben an das Verteidigungsministerium und an die Agentur für Staatsgüter wurde dabei zugesichert, dass das Land die im Tauschvertrag fixierten Arbeiten am Areal in Toblach bereits beauftragt habe. Gleichzeitig verpflichtet sich das Land die Nutzung des Bozner Areals ausschließlich für die im Schreiben angegebenen Zwecke zu nutzen und für einen gesicherten und geregelten Zugang zum Areal zu sorgen. Erstmals kann das Land bereits vorab ein Areal nutzen, das noch im Eigentum des Militärs verbleibt. Sobald die Arbeiten am Flugareal in Toblach vom Land fertiggestellt werden, wird auch das Eigentum des Militärareals im Bozner Neustifter Weg ans Land übergehen.