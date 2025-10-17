Aktuelle Seite: Home > Politik > Militärflächen: Unterzeichnung des fünften Programmabkommens
Liegenschaften in Toblach, Pfitsch und Meran

Militärflächen: Unterzeichnung des fünften Programmabkommens

Freitag, 17. Oktober 2025 | 14:20 Uhr
Der Landeshauptmann des Landes Südtirol, Arno Kompatscher (rechts), bei der Unterzeichnung eines früheren Programmabkommens mit dem Verteidigungsministerium und der Agentur für das Staatsvermögen. Links von ihm der damalige Direktor der Direktion für Bauwesen und Staatsvermögen im Verteidigungsministerium, Generalinspektor Giancarlo Gambardella.
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – In ihrer heutigen Sitzung hat die Landesregierung Landeshauptmann Arno Kompatscher zur Unterzeichnung des fünften Programmabkommens im Rahmen des Memorandums of Understanding zwischen dem Land Südtirol, dem Verteidigungsministerium und der staatlichen Liegenschaftsagentur ermächtigt. Ziel ist die Umwandlung und Rationalisierung der militärischen Infrastrukturen auf dem Landesgebiet.

Das Programmabkommen sieht den Übergang folgender Liegenschaften an das Land vor: ein Teil der Kaserne „Piave“ in Toblach, des Gebäudes der Dienstwohnungen in der Campo-Palù-Straße 60 in Pfitsch, der Dienstwohngebäude in der Carducci-Straße 65 und 67 in Meran sowie des als „Cascino“ bezeichneten Gebäudes in der Palade-Straße 71, ebenfalls in Meran. Im Gegenzug wird das Land Sanierungsarbeiten in gleichem Wert durchführen – im Gebäude des Oberkommandos in Bozen, an Teilen der Kaserne „Battisti“ in Meran, an Teilen der Kaserne „Piave“ in Toblach sowie an der Kaserne „Lugramani“ in Bruneck.

Die fünfte Programmvereinbarung wird in Anwesenheit des Generalsekretärs des Verteidigungsministeriums, Ministerialrats Fabio Mattei, vom Landeshauptmann Kompatscher, vom Generaldirektor der Generaldirektion für Bauwesen im Verteidigungsministerium, Generalinspektor Mario Sciandra, sowie vom Direktor der Liegenschaftsagentur Bozen, Marcello Bosica, im Rahmen einer Zeremonie unterzeichnet, die

am Dienstag, ab 10.00 Uhr, im Innenhof von Palais Widmann, Silvius-Magnago-Platz 1 in Bozen, stattfindet. An der Zeremonie nehmen auch die Landesrätin für Sicherheit und Gewaltprävention, Ulli Mair, sowie der Landesrat für öffentliche Bauten, Christian Bianchi, teil.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt, Pustertal, Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Burggrafenamt, Pustertal, Wipptal

Meistkommentiert
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
42
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
37
Bürger sollen die Augen aufsperren
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Kommentare
33
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Kommentare
30
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 