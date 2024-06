MIND feiert ein Jahr Innovation

Von: mk

Meran – Das Innovationszentrum MIND feiert sein einjähriges Bestehen und blickt auf ein Jahr bedeutender Aktivitäten und Entwicklungen zurück. Am 13. Juni steht das MIND allen Interessierten ab 16.00 Uhr offen und bietet ein inspirierendes Programm, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen und ihre Ideen zu mehr Sicherheit in Meran einbringen sollen. Auf dem Programm stehen außerdem ein Innovation Talk mit Gertraud Lantschner und Dieter Kofler, Erfinder des Boulderballs, Musik und vieles mehr.

Seit seiner Gründung im Juni des vorigen Jahres hat das MIND eine rasante Entwicklung erlebt. Aus dem ehemaligen Lagerraum unterhalb der Haupttribüne ist ein moderner Dreh- und Angelpunkt für Start-ups, Unternehmen, Schulen und Innovationsfreudige entstanden, die unter einem Dach kooperieren, wachsen und neue Impulse für Wirtschaft und Gesellschafft setzen. Bei der heutigen Pressekonferenz im MIND hat Bürgermeister Dario Dal Medico Bilanz über ein Jahr MIND im neuen Sitz am Pferderennplatz gezogen und zukünftige Perspektiven ins Auge gefasst. „Das MIND ist ein konkretes Beispiel für die Bedeutung der Zusammenarbeit und das Engagement unserer Stadt. Ich bin zufrieden: Das Potenzial dieser Einrichtung wird mehr als zu 80 Prozent genutzt, und ich bin überzeugt, dass das MIND auch in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle als Motor für positive Veränderungen und Innovation in unserer Stadt sein wird“, sagte Dal Medico.

Eine lebendige und dynamische Community

Ganz im Sinne seines Grundgedankens, des Innovationsgeistes, der Kreativität und des Geschäftssinns hat das MIND im Laufe des vergangenen Jahres zahlreiche Initiativen umgesetzt, darunter Workshops für die Schulen, Networking-Veranstaltungen und Kurse für Unternehmen und interessierte Bürgerinnen und Bürger, Beratungen zu Mentoring-Programmen, Förderungen und Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch Kooperation mit anderen Einrichtungen wie dem NOI Techpark und dem Verein BASIS Vinschgau Venosta. „Das MIND hat sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Stadt entwickelt. Der Netzwerkgedanke hat sich als erfolgreich erwiesen, da sich viele Unternehmen und Start-ups aus verschiedenen Branchen wie die digitale Technologie, das Marketing und die Entwicklungsberatung hier, an diesem optimalen Ort für die Verwirklichung von Projekten und die Weiterentwicklung dank der Synergien und Kollaborationen mit anderen Mitgliedern, angesiedelt haben,“, erklärte Innovationsreferent Nerio Zaccaria. Knapp 170 Mitglieder zählt die Community heute, davon nutzen 41 den Arbeitsplatz im Coworking-Space oder arbeiten in privaten Büros. Die anderen nutzen die diversen Dienstleistungen des MIND, wie das Start-up-Package oder den Flex Desk, einen flexiblen Arbeitsplatz im Innovationszentrum.

Workshops für spannende Schulstunden

Die Durchführung von Workshops und Kursen für Mittel-, Ober- und Berufsschulen ist und bleibt ein wichtiges Standbein des MIND. Knapp 30 Workshops für rund 500 teilnehmende Schülerinnen und Schüler wurden an den Schulen Merans und im neuen Innovationslabor EduLab im MIND im vergangenen Schuljahr durchgeführt. Für 2024/25 stehen auch Kurse für Grundschulen auf dem Programm. Ziel ist es, junge Menschen für Technologie, Kreativität und Unternehmergeist zu gewinnen und sie zu ermutigen, ihre innovativen Ideen zu verfolgen. Erstmals werden im Rahmen der „Summer Activity Weeks“ auch im Sommer Workshops für junge Interessierte angeboten.

Erstberatung am Innovationsschalter

Zeitgleich mit der Eröffnung des Innovationszentrums MIND vor einem Jahr hat die Stadtgemeinde Meran den Innovationsschalter eingerichtet, eine erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die innovative Ideen verwirklichen möchten. Im unverbindlichen Erstgespräch erhalten diese Beratung über Förderungen, Vernetzungsmöglichkeiten, Mentoring und Weiterbildung. Um gezielt auch Frauen zu ermutigen, ihre Geschäftsidee zu umzusetzen, wurden vor ein paar Monaten die „Female Empowerment Hours“ ins Leben gerufen, eine Beratung von Frau zu Frau auf Anmeldung bei Innovationsexpertin Jennifer Löffler unter jennifer.loeffler@mind.bz.it.

Open Doors zum Jubiläum

Um das einjährige Jubiläum von MIND zu feiern, öffnet das Innovationszentrum am 13. Juni ab 16.00 Uhr allen Interessierten seine Tore. Dabei haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorschläge für ein sicheres Meran einzubringen, ob es nun um die Sicherheit von Frauen und Kindern oder Maßnahmen gegen Diebstahl geht. Über die eingereichten Problemlösungen kann dann vom 17. bis 21. Juni online abgestimmt werden. Die drei meistgewählten Ideen werden dann die Grundlage für den MIND-Ideenwettbewerb im Herbst bilden, in dessen Rahmen konkrete Präventionskonzepte entwickelt werden. Um 18.30 Uhr startet der Innovation Talk mit den Start-up-Stars aus der „Höhle der Löwen“: Die Erfinder von Boulderball Gertraud Lantschner und Dieter Kofler werden während dieser Veranstaltung ihre packende Gründungsgeschichte und ihre aufregenden Erfahrungen aus dem bekannten TV-Format erzählen. Der Umtrunk im Anschluss an den Vortrag wird eine fantastische Gelegenheit zum Networking und angenehmen Veranstaltungsausklang bieten.