Minderheitenbericht zum Corona-Gesetz: Urzì hält die Fäden in der Hand

Bozen – Der Gesetzentwurf für Südtirols Corona-Sonderweg hat die erste Hürde genommen, berichtet das Tagblatt Dolomiten. Trotz nächtlichem Ja in der Gesetzgebungskommission hängt es aber dennoch am seidenen Faden.

Alessandro Urzì kündigte gestern Abend einen Minderheitenbericht an, will diesen aber schon heute verfassen. Nur wenn er auch wirklich Wort hält, kann das Landesgesetz am Donnerstag auch vom Landtag genehmigt werden. Breite Mehrheit dafür ist da.

16. La legge ottiene in I Commissione legislativa 5 voti favorevoli, uno contrario e due astenuti. Annunciata una nostra… Pubblicato da Alessandro Urzì su Lunedì 4 maggio 2020