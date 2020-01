Mit 93,18 Prozent in eine neue Ã„ra

Bozen – Sie laufen vom Rausschmiss aus dem Parlament nun direkt in die Regierungsbeteiligung. Südtirols Grüne bewundern den „tollen Weg“, den die österreichische Schwesterpartei genommen hat, die für „Kompetenz, Pragmatismus und Leidenschaft der Themen der Zeit“ stehe.

Nun hat auch der Bundeskongress der Grünen das verhandelte Koalitionsprogramm abgesegnet. Klima- und Umweltschutz, Verkehr, Soziales sind nunmehr in grüner Hand. „Eine Regierungsbeteiligung eröffnet neue Wege und weit größere Möglichkeiten der Mitsprache an politischen Entscheidungen“, so Marlene Pernstich, Co-Sprecherin der Grünen Verdi Verc, „bittere Pillen sollen geschluckt werden, wie bitter diese werden, wird sich noch zeigen. Es wird eine neue Dialektik in der Politik geben, die weniger auf Ausgrenzung und Feindbilder setzt, sondern vielmehr auf Zusammenleben, ein gemeinsames Auskommen in allen Bereichen. Die Politik des Greenwashing wird zur echten Politik für Umwelt und Klima werden.“

Ganz neu ist die Verbindung Grün-Schwarz nicht. Sie wurde etwa bereits in Bundesland Tirol erprobt und wird nun auf eine neue Ebene gehoben. „Uns Verdi Grüne Vërc freut dies natürlich sehr. Es zeigt uns was möglich ist, dass Konservativ-Grün nicht mehr nur Zukunftsmusik ist“, schreiben Marlene Pernstich und Felix von Wohlgemuth in einer Aussendung.