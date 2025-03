„Mit Optimismus und Tatkraft in die Zukunft“

Von: ka

Naturns – Die SVP Naturns tritt mit fünf Kandidatinnen und elf Kandidaten bei den Gemeinderatswahlen an. Das Team besteht aus erfahrenen Gemeindepolitkern, aber auch zahlreichen neuen Gesichtern – und bietet ein überraschendes Comeback. Als Bürgermeisterkandidat hat Zeno Christanell den vollen Rückhalt. Die Vorstellung aller Kandidateninnen und Kandidaten erfolgt am Montag, 07.04., bei einem Bürgerdialog mit Landeshauptmann Arno Kompatscher.

„Wir sind bereit, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen“, betont SVP-Ortsobmann Michael Kaufmann. „Dafür ist es gelungen, ein starkes Team aufzustellen, das alle Interessensgruppen vertritt.“ Das Fundament der Frau- und Mannschaft unterm Edelweiß bilden die bereits amtierenden Gemeinderäte. So stellen sich Michael Ganthaler, Florian Gruber, Norbert Kaserer, Michael Kaufmann, Helmut Müller, Astrid Pichler, Andreas Pircher Barbara Wieser Pratzner wieder der Wahl. „In den letzten Jahren haben wir mit viel Engagement für unser Dorf gearbeitet und gemeinsam vieles erreicht. Dabei ist es uns immer wieder gelungen, über Parteigrenzen hinweg konstruktive Lösungen zu finden und wichtige Anliegen voranzutreiben“, zieht SVP-Fraktionssprecher Andreas Pircher eine positive Bilanz zur auslaufenden Legislatur. Volle Unterstützung erhält Bürgermeisterkandidat Zeno Christanell, der die Liste anführt. „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass unser Dorf weiterhin ein attraktiver, sicherer und lebenswerter Ort für alle ist“, gibt Christanell die Richtung für die nächsten fünf Jahre vor.

Es tummeln sich auch einige neue Gesichter auf der SVP-Liste. Zum ersten Mal dabei sind der Bergbauer Paul Ladurner, seine Namensvetterin Rechtsanwältin Christine Ladurner, sowie der langjährige Tablander Feuerwehrkommandant Anton Geiser, der Elektrotechniker Felix Klotz und der Geometer Julian Müller, welcher mit 29 Jahren der Jüngste auf der SVP-Liste ist. Als Parteilose tritt Marion Tribus an. Sie ist Ausschussmitglied des VKE Naturns und führt das Geschäft „Unverpockt“. Als ebenfalls Parteilose feiert die langjährige Mittelschullehrerin Gudrun Pöll ihr Politik-Comeback. „Ich kandidiere, weil ich als Frau mit viel Erfahrung einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung unseres Dorfes leisten kann“, erklärt Pöll ihre Motivation. Damit bietet die SVP Kontinuität und Erneuerung gleichzeitig.

In den nächsten fünf Jahren ist einiges geplant. „Das Gemeindeentwicklungsprogramm, welches von den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet und vom Gemeinderat genehmigt wurde, ist die Grundlage des SVP-Wahlprogramms. Dabei setzen wir einen modernen Recyclinghof um, planen das neue Probelokal für die Musikkapelle Naturns und die Erweiterung der Musikschule und stellen die Weichen zur Verlegung der Hochspannungsleitung. Außerdem investieren wir in den Steinschlagschutz in Staben und Kompatsch sowie in die Wildbachverbauung beim Weintal. Wir werden den Neubau des Kindergartens Feldgasse planmäßig abschließen und den Fußballplatz generalsanieren. Das „Thermaldorf Naturns“ ist für uns eine große Zukunftschance. Wir wollen das Eigenheim leistbarer machen, dadurch dass Wohnungen mit Preisbindung im Hauptort und den Fraktionen realisiert werden. Gleichzeitig werden wir innerhalb von drei Jahren schuldenfrei sein“, nennt das SVP-Team einige Schwerpunkte aus dem Programm. Die umfangreichen Vorhaben werden in den nächsten Wochen bei Stammtischgesprächen und in den sozialen Netzwerken allen Interessierten präsentiert.

Bei der Umsetzung kann man sich auf die tatkräftige Unterstützung durch die Südtiroler Landesregierung verlassen. Nach den zwei bereits stattgefundenen erfolgreichen Bürgerdialogen mit Landesrat Peter Brunner und Landesrat Hubert Messner führt der Landeshauptmann den Reigen fort. Für die Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten am Montag, 07.04.2025, um 19.00 Uhr, im Bürgersaal des Naturnser Bürger- und Rathauses hat sich Arno Kompatscher angekündigt. Die SVP lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein.