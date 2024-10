Mitglieder der neuen Gemeindeleitstelle für Zivilschutz geschult

Von: Ivd

St. Martin in Passeier – Wer wird alarmiert, wenn es im Dorfzentrum von St. Martin in Passeier brennt? Wie ist vorzugehen, wenn die Passer über die Ufer zu treten droht? Mit welchen Schwierigkeiten ist bei einer Mure an den steilen Hängen des Tales zu rechnen und wer muss wann evakuiert werden? Das sind die Fragen, mit der sich die Mitglieder der Gemeindeleitstelle für Zivilschutz von St. Martin in Passeier unlängst bei einem Treffen beschäftigt haben.

Der Gemeindezivilschutzplan ist der Leitfaden für jegliche Katastrophenfälle, die sich in der Gemeinde St. Martin in Passeier ereignen könnten. Dieser Plan ist in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Dienstleistungsunternehmen unter der Federführung von Zivilschutzreferent Lukas Fahrner ausgearbeitet worden und den Mitgliedern der Gemeindeleitstelle für Zivilschutz unlängst bei einem Treffen in der Feuerwehralle von St. Martin vorgestellt worden.

„Wir hoffen natürlich, auch in Zukunft von schwerwiegenden Gefahrensituationen verschont zu bleiben“, betont Bürgermeister Dominik Alber, „dennoch ist es für den Ernstfall grundlegend, sich mithilfe dieses Planes schnell einen Überblick über die Risiken für den Bevölkerungs- und Zivilschutz verschaffen zu können und die Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, Gemeindeleitstelle, Gemeindeverwaltung und den lokalen Hilfs- und Rettungsorganisationen bereits abgesteckt zu haben“, sagt Alber.

Bei dem jüngsten Treffen konnten die Mitglieder der Gemeindeleitstelle verschiedene Szenarien konkret durchsprechen. Treffpunkt der Gemeindeleitstelle für Zivilschutz wird auch in Zukunft die Halle der Freiwilligen Feuerwehr von St. Martin sein, wo alle Unterlagen wie Einsatzpläne, taktische Pläne, Checklisten usw. aufbewahrt werden und zur Ansicht aufliegen. In Zukunft soll es auch eine eigene App für die Mitglieder der Gemeindeleitstelle geben.

Mitglieder der Gemeindeleitstelle für Zivilschutz von St. Martin in Passeier sind neben dem obersten Zivilschützer der Gemeinde Bürgermeister Dominik Alber für die Gemeindeverwaltung Manfred Pixner, Christian Raich und Erwin Marth, für die Freiwillige Feuerwehr Roland Gufler und Dietmar Haller, für die Lawinenkommission Lukas Fahrner, für den Bergrettungsdienst Heinrich Pfitscher und für das Weiße Kreuz Elmar Walder.