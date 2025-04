Moskau lässt US-russische Ballerina Xenia Karelina frei

Xenia Karelina auf dem Weg in die USA

Von: APA/AFP

Moskau hat nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio die in Russland inhaftierte US-russische Ballerina Xenia Karelina freigelassen. Sie sei auf dem Weg in die USA, sagte Rubio. Das “Wall Street Journal” hatte zuvor berichtet, Russland habe im Gegenzug in einem Gefangenenaustausch die Freilassung des 2023 festgenommenen Deutsch-Russen Arthur Petrow erreicht. Ihm wird vorgeworfen, illegal elektronische Komponenten für militärische Zwecke nach Russland exportiert zu haben.

Karelina sei “über ein Jahr lang zu Unrecht von Russland festgehalten” worden, US-Präsident Donald Trump habe ihre Freilassung erwirkt, schrieb Rubio im Onlinedienst X am Donnerstag. Karelinas Anwalt sagte, der Gefangenenaustausch sei in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgt.

Karelina, die in Los Angeles lebte und arbeitete, war im vergangenen Jahr in Jekaterinburg während eines Familienbesuchs festgenommen worden. Sie wurde wegen “Hochverrats” zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Russischen Medien zufolge soll sie 50 Dollar an eine die Ukraine unterstützende Organisation gespendet haben.