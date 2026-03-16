Musik für den Wald

Von: luk

Kaltern – Ein Abend voller Musik, Naturverbundenheit und bürgerschaftlichem Engagement: Rund 400 Besucherinnen und Besucher sind am Samstag, 14. März, im Vereinshaus von Kaltern zum Benefizkonzert des Vereins „Unser Wald – Il nostro Bosco“ zusammengekommen. Die Veranstaltung verband eindrucksvoll künstlerische Darbietungen mit dem Anliegen, den Wert der Wälder im Überetsch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Den Auftakt des Abends machte Anna Maria Ramoser, Sprecherin des Vereins „Unser Wald“. Sie erinnerte daran, dass sich seit Monaten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger für den Erhalt des seltenen Buchenwaldes im Überetsch einsetzen. Der Wald sei nicht nur ein bedeutender Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, sondern auch ein wertvoller Erholungsraum und ein prägender Teil der Kulturlandschaft. Es sei wichtig, über seine Zukunft öffentlich zu sprechen und gemeinsam nach nachhaltigen Lösungen zu suchen, die sowohl den Bedürfnissen der Landwirtschaft als auch dem Schutz von Natur und Landschaft gerecht werden.

Wälder als Schlüssel für Klima und Landschaft

Auch Claudia Plaikner, Obfrau des Heimatpflegeverbandes Südtirol, unterstrich in ihrer Ansprache die zentrale Rolle der Wälder für Klima, Landschaft und Lebensqualität. Wälder seien weit mehr als ein landschaftliches Element: Sie kühlen das Klima, speichern Wasser, stabilisieren Böden und helfen, die Auswirkungen von Extremwetterereignissen abzufedern. Gerade deshalb müsse der Schutz der Wälder ein zentrales Anliegen der Gesellschaft sein. Wälder seien ein Gemeingut von großer ökologischer, kultureller und sozialer Bedeutung.

Musik als Stimme der Natur

Eine fachkundige Einführung in das Musikprogramm gab Prof. Paolo Somigli, der das Publikum mit großer Sachkenntnis und spürbarer Leidenschaft in die Werke des Abends einführte und deren musikalischen und historischen Kontext erläuterte. Den musikalischen Höhepunkt des Abends gestalteten Musikerinnen und Musiker der Monteverdi-Akademie. Sie begeisterten das Publikum mit einer Aufführung der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Einen weiteren besonderen Moment setzte Sabina von Walther, die mit der Bach-Kantate „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“ einen eindrucksvollen musikalischen Akzent setzte.

Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung außergewöhnlich. Die Musik verlieh dem Abend eine besondere Atmosphäre und machte spürbar, wie stark Kunst, Natur und gesellschaftliches Engagement miteinander verbunden sein können. Das Publikum dankte den Künstlerinnen und Künstlern mit lang anhaltendem Applaus.

Ein starkes Zeichen für den Wald

Die große Teilnahme zeigte eindrucksvoll, wie stark das Thema Wald die Menschen im Überetsch bewegt. Für die Veranstalterinnen und Veranstalter war der Abend ein wichtiges Zeichen dafür, dass der Schutz der Landschaft viele Menschen verbindet.

Ein besonderer Dank gilt dem Konservatorium „Claudio Monteverdi“ in Bozen und seinem Direktor Prof. Marco Bronzi, ebenso Prof. Arnaldo de Felice sowie der Sopranistin Sabina von Walther, deren Engagement und Mitwirkung wesentlich zum Gelingen dieses außergewöhnlichen Konzertabends beigetragen haben.

Das Benefizkonzert fand im Vereinshaus von Kaltern statt und wurde von der Initiative „Unser Wald – Il nostro Bosco“ gemeinsam mit der Umweltgruppe Kaltern, dem Verein für Kultur und Heimatpflege Kaltern sowie dem AVS Kaltern organisiert. Die Veranstaltung wurde unterstützt vom Heimatpflegeverband Südtirol, dem Dachverband für Natur- und Umwelschutz, der Vereinigung Südtiroler Biologinnen und Biologen, dem WWF Trentino – Alto Adige, FAI Alto Adige, Mountain Wilderness Italia, dem CAI Merano, der TAM sowie Climate Action South Tyrol.