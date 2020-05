Nach der Pressekonferenz: Randalierer stehlen Trikolore am Brenner

Bozen – Nachdem mehrere Oppositionsparteien aus Nord- und Südtirol am gestrigen Freitag am Brenner im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz die Öffnung der Brennergrenze zwischen Italien und Österreich verlangt hatten, haben Randalierer zugeschlagen.

Unbekannte haben die Trikolore entwendet und ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Italien“ beschmiert.

Regionalratspräsident Roberto Paccher verurteilt die Tat aufs Schärfste. „Unsere Region ist ein Paradebeispiel des friedlichen Zusammenlebens und des Dialogs. Die Vereinigung zweier unterschiedlicher Welten ist unser Reichtum“, schreibt der Regionalratspräsident in einer Aussendung.

Die Pressekonferenz am Freitag habe den Wunsch nach Einheit zwischen der nördlichen und südlichen Seite der Alpen bekräftigt und sie sei eine Einladung an die Regierung in Wien gewesen, die eigene Haltung zu überdenken.

„Wer auch immer für diese Geste verantwortlich ist, hat Ignoranz bewiesen und stärkt vor allem die Position jener, die weiterhin für eine Schließung der Grenzen eintreten“, fügt Paccher hinzu. Es handle sich um eine auf dumme Weise kurzsichtige Geste, die einen wichtigen Moment der Gemeinsamkeit zu zerstören drohe und die in erster Linie den Südtirolern selbst schade.