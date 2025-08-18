Aktuelle Seite: Home > Politik > Nach Treffen in Washington: EU-Sondergipfel zur Ukraine
Costa will das Treffen zwischen Trump und Selenskyj nachbesprechen

Nach Treffen in Washington: EU-Sondergipfel zur Ukraine

Montag, 18. August 2025 | 21:30 Uhr
Costa will das Treffen zwischen Trump und Selenskyj nachbesprechen
APA/APA/AFP/ADEK BERRY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

An diesem Dienstag (13.00 Uhr) kommen die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Online-Gipfeltreffen zusammen. EU-Ratspräsident António Costa berief eine Videokonferenz ein, um das Treffen zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus von dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump nachzubesprechen.

Nach dem Treffen von Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska sollten die beiden am Montag zusammenkommen, begleitet von europäischen Verbündeten, um über den Einstieg in einen Friedensprozess zu sprechen. Mit in die USA reisten unter anderem der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
77
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
74
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
49
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
43
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 