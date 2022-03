Nachhaltigkeit: Bruneck diskutiert über Leistbares Wohnen und Olympia

Bruneck – Nach St. Ulrich, Schlanders und Leifers fand gestern in Bruneck der vierte Abend der Nachhaltigkeits-Tour “Wir gestalten Zukunft.Gemeinsam” des Landes Südtirol statt. Dabei wurden beim Infoabend (und beim heute stattfindenden Vormittagsworkshop) die Nachhaltigkeitsziele des Landes vorgestellt und Ideen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger für eine nachhaltige Zukunft gesammelt. Über 100 Fragen stellte dabei ein interessiertes Publikum den anwesenden Mitgliedern der Landesregierung, Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrätin Waltraud Deeg sowie dem Vertreter der Bezirksgemeinschaft, dem Wengener Bürgermeister Angel Miribung. Eingangs hatte Gastgeber Roland Griessmair, Bürgermeister der Stadtgemeinde Bruneck, alle Anwesenden begrüßt.

“Wir müssen die bestehenden Herausforderungen wie den Klimawandel, die Biodiversitätskrise und die Ressourcenkrise gezielt auf allen Ebenen angehen. Wichtig für unsere Nachhaltigkeitspolitik ist jedoch auch, dass wir den sozialen Aspekt nicht vernachlässigen und niemanden zurücklassen”, führte Landeshauptmann Arno Kompatscher aus. Auch Soziallandesrätin Waltraud Deeg nannte eine sozial gerechte Gesellschaft als wichtiges Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes: “In den schwierigen vergangenen beiden Jahren haben wir gesehen, dass Solidarität und Nachbarschaftshilfe gelebt werden. Dies wollen wir in unterschiedlicher Weise weiter fördern, um Südtirol unseren Enkeln liebens- und lebenswert weitergeben zu können.” Die soziale Gerechtigkeit wurde auch vom Publikum als eines der wichtigsten Themen benannt, zudem ist die Verkehrsproblematik ein im Pustertal stark gefühltes aktuelles Thema. Einleitend hatte der Präsident von Eurac Research, Roland Psenner, einen Überblick über die von der UNO festgelegten 17 Nachhaltigkeitsziele gegeben.

Landeshauptmann Kompatscher: “Emissionsfreie, umweltschonende Mobilität als Ziel”

In den kommenden Jahren steht im Pustertal die Realisierung mehrerer Großprojekte im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2026 an: Wie ist dies mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar? Landeshauptmann Kompatscher beantwortete diese Publikumsfrage mit einem klaren Ja, schließlich achte man in jedem Bereich auf die ökologische Verträglichkeit. So bringe der Ausbau der Schiene (vor allem mit dem Bau der Riggertalschleife) auf lange Sicht eine Entlastung, schon länger anstehende Straßenprojekte (wie die Umfahrungen von Kiens und Percha) würden kofinanziert und bewirkten einen flüssigeren Verkehr durchs Pustertal, zudem setze man auf emissionsarme und umweltschonende Mobilität, im Pustertal, aber auch im gesamten Land. “Unser Ziel ist es, die letzten Kilometer, die letzte Meile durch Digitalisierung und Intermodalität so ökologisch wie möglich zu gestalten”, betonte der Landeshauptmann.

Landesrätin Deeg: “Leistbares Wohnen und Wohnen im Alter sind zentrale Themen”

Neben dem Thema Verkehr stellte das Bruneckner Publikum auch Fragen, wie in Südtirol das leistbare Wohnen besser umgesetzt werden könnte. Landesrätin Waltraud Deeg führte dabei vor allem das neue Landesgesetz zum öffentlichen und sozialen Wohnbau ins Feld, mit dem neue Modelle des Mietwohnens oder des Mehrgenerationenwohnens eine rechtliche Basis erhalten. Gemeinsam mit dem Wohnen mit Preisbindung, welches über eine Änderung des Gesetzes für Raum und Landschaft eingeführt werde, ergäben sich neue Möglichkeiten für die leistbare Verwirklichung des Eigenheimes. Mit Blick auf den demografischen Wandel und die sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Veränderungen sei zudem das Wohnen im Alter von Bedeutung. Auch hier und im Bereich der Weiterentwicklung der Pflege sei man bereits tätig, führte die Landesrätin aus. “Wenn wir den Seniorinnen und Senioren keine Wertschätzung entgegenbringen, hat auch die Jugend keine Zukunft”, betonte Deeg in diesem Zusammenhang.

Nachhaltigkeits-Workshop am Donnerstagnachmittag

Weitere Themen des Informationsabends waren unter anderem die nachhaltige Weiterentwicklung des Tourismus und der Mobilität im Pustertal. Aber auch gesellschaftliche Themen wie eine gerechte Entlohnung, die Stärkung der regionalen Kreisläufe oder die Entwicklung im Energiesektor wurden angesprochen. Am heutigen Donnerstag (24. März) wird darüber und über weitere Fragen in einem Workshop weiter diskutiert. Die Reihe “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” zieht schließlich weiter zur nächsten Veranstaltung, die am Dienstag, 29. März in Innichen stattfindet.