Nachhaltigkeit: Worthülse oder Tatsache?

Tut sich was?

St. Ulrich – Südtirols Nachhaltigkeitsstrategie mitgestalten, das können Interessierte beim Infoabend am 8. März in St. Ulrich mit LH Kompatscher und LR Alfreider und beim Workshop am 9. März sowie online.

­

Ab 8. März geht die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung auf Südtirol-Tour. Sie bildet den Auftakt einer Serie an Beteiligungsaktionen. Unter dem Motto “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” werden die wichtigsten Inhalte dieses dynamischen Plans vorgestellt. Zugleich werden weitere Ideen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger für eine nachhaltige Zukunft gesammelt.

Erster Infoabend mit LH Kompatscher und LR Alfreider

Erste Station der Veranstaltungsreihe ist St. Ulrich. Beim Informationsabend mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, dem Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaft und der Gemeindevertretung werden vier Zukunftsszenarien aufgezeigt, über die die Anwesenden abstimmen können. Die Nachhaltigkeitsstrategie und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die “Sustainable Development Goals” (SDGs) werden erklärt. Außerdem steht eine Diskussionsrunde auf dem Programm. Der Infoabend “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” findet am Dienstag, 8. März, um 19.30 Uhr, im Kulturhaus Luis Trenker in St. Ulrich statt.

Workshop zu Zukunftsthemen

Am Tag nach dem Informationsabend steht ein moderierter Workshop auf dem Programm. Dabei können Interessierte Zukunftsthemen vertiefen und an der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes mitarbeiten. Die Zukunftswerkstatt ist am Mittwoch, 9. März, von 15.00 bis 19.00 Uhr im Kulturhaus Luis Trenker im St. Ulrich geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unter dem Motto “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” stehen im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung bis zum 7. April insgesamt acht Informationsabende und acht Workshops in ganz Südtirol auf dem Programm.