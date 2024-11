Nahost-Gipfel von arabischen und islamischen Staaten in Riad

Von: APA/dpa

Vertreter von mehr als 50 arabischen und weiteren islamischen Staaten kommen am Montag zu einem Gipfel in Saudi-Arabien zusammen. Bei dem Treffen in der Hauptstadt Riad soll es nach saudischen Angaben um die “sündhafte israelische Aggression gegen die besetzten Palästinensergebiete und deren Erweiterung auf den Libanon” gehen. Bei einem ersten Treffen vor einem Jahr war ein Ministerkomitee gegründet worden, um auf ein Ende des Gaza-Kriegs hinzuwirken.

Die Initiative der arabischen und islamischen Staaten zeigte bisher keine Wirkung. Erst am Wochenende verlautete zudem, dass sich das Emirat Katar als Vermittler zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas zurückgezogen hat. Israel führt parallel zum Krieg im Gazastreifen einen Krieg mit der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Diese beschießt Israel seit einem Jahr; nach eigener Darstellung zur Unterstützung der islamistischen Hamas im Gazastreifen, die wiederum am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit mehr als tausend Toten in Israel angerichtet hatte. Beobachter erwarten sich von dem Treffen erste Aufschlüsse, wie sich die Staaten in der Region auf die Rückkehr des Rechtspopulisten Donald Trump ins US-Präsidentenamt vorbereiten.