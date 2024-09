Nahost und Ukraine beherrschen Auftakt der UN-Generaldebatte

Von: APA/AFP/dpa

Der eskalierende Nahost-Konflikt und der Krieg in der Ukraine haben am Dienstag in New York den Auftakt der UNO-Generaldebatte mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt beherrscht. US-Präsident Joe Biden warnte vor einem “umfassenden Krieg” im Libanon und appellierte an die Konfliktparteien, weiter an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten. UNO-Generalsekretär António Guterres sagte, der Libanon stehe “am Rande des Abgrunds”.

“Niemand hat ein Interesse an einem umfassenden Krieg”, sagte Biden angesichts des seit Tagen eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. “Auch wenn die Situation eskaliert ist, ist eine diplomatische Lösung noch möglich”, so der US-Präsident. Biden ging zugleich auf den mit der Lage im Libanon verbundenen Gazakrieg ein, der am 7. Oktober durch den Überfall der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel ausgelöst worden war. Es sei Zeit, “diesen Krieg zu beenden” und ein Abkommen zu schließen, sagte der US-Präsident. Das von den Vereinigten Staaten, Katar und Ägypten vermittelte Abkommen werde “die Geiseln nach Hause bringen” sowie “das Leiden im Gazastreifen lindern”, sagte Biden.

UNO-Generalsekretär Guterres mahnte, die in New York versammelten Staats- und Regierungschefs “sollten alle über diese Eskalation alarmiert sein”. Es müsse alles getan werden, “um zu verhindern, dass der Libanon zu einem weiteren Gaza wird”. Die Situation im Gazastreifen sei “ein ständiger Albtraum, der die ganze Region ins Chaos zu stürzen droht”, sagte Guterres weiter.

Israels UNO-Botschafter Danny Danon nannte die Generaldebatte eine “jährliche Parade der Heuchelei”. Wenn Guterres über die israelischen Geiseln spreche, schweige die UNO-Vollversammlung. Wenn er über das Leid im Gazastreifen spreche, bekomme er Applaus. Seinen Angaben zufolge hat Israel nicht die Absicht, mit Bodentruppen im Libanon vorzurücken. “Wir haben in der Vergangenheit Erfahrungen im Libanon gesammelt. Wir sind nicht darauf erpicht, irgendwo eine Bodeninvasion zu starten”, sagte Danon in New York.

“Wir wollen unsere Jungs nicht in den Kampf in einem fremden Land schicken, aber wir sind entschlossen, die israelische Zivilbevölkerung zu schützen.” Israel bevorzuge eine diplomatische Lösung. “Wenn das nicht funktioniert, wenden wir andere Methoden an, um der anderen Seite zu zeigen, dass wir es ernst meinen”, so Danon. Sein Land werde alles Erforderliche tun, damit die Zivilisten wieder in ihre Wohngebiete im Norden Israel zurückkehren könnten.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verschob seine Reise zur UNO-Generaldebatte vor dem Hintergrund des Konflikts mit der Hisbollah abermals. Statt am Mittwoch werde Netanyahu nun am Donnerstag in New York ankommen und am Freitag seine Rede vor der UNO-Vollversammlung halten, sagte Danon. Die Spannungen in Nahost hatten sich in den vergangenen Wochen verschärft, sodass Netanyahu seine ursprünglich für Dienstag geplante Ankunft zuvor schon auf Mittwoch verschoben hatte.

Ab Donnerstag ist ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg in New York zu Gast. Schallenberg wird im UNO-Head Quarter eine Rede halten. Außerdem sind bis Freitagmittag rund zehn bilaterale Treffen geplant. Dienstagnachmittag plant zudem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen teilzunehmen. Vor der Vollversammlung soll er Mittwochvormittag sprechen. In der kommenden Woche sollen bei der Generaldebatte mehr als 140 Staats- und Regierungschefs Reden halten.