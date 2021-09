Nasenflügeltests: Nur 65 Prozent der Schüler machen mit

Bozen – Bisher haben sich rund 65 Prozent der Schüler an Südtirols Schulen an den Nasenflügeltests beteiligt. Wie berichtet, erfolgen die Tests auf freiwilliger Basis.

An Südtirols Schulen werden Nasenflügeltests zweimal in der Woche durchgeführt – mindestens für einen Monat lang. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass die Schülerinnen und Schüler wieder in den Fernunterricht wechseln müssen.

Dass nur 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler mitmachen, ist für Schullandesrat Philipp Achammer zwar zufriedenstellend. Trotzdem hält er das Ergebnis Medienberichten zufolge noch für ausbaufähig.

Wird ein Schüler positiv getestet werden, müssen laut Protokoll des Sanitätsbetriebs nur mehr jene Schüler in Isolation, die nicht an den Tests teilnehmen. Tauchen mehr als zwei positive Fälle auf, muss weiterhin die ganze Klasse in Quarantäne.