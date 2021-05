Natz-Schabs: Für Kinder ein “wichtiger erzieherischer Effekt”

Natz-Schabs – Am letzten Samstag fand in Natz-Schabs wieder die von der Gemeindeverwaltung und der Tourismusgenossenschaft von Natz-Schabs organisierte Aktion „Saubere Gemeinde“ statt. Dabei wurde von den etwa 100 teilnehmenden Gemeindebürgern in allen fünf Fraktionen entlang der Straßen und öffentlichen Wege unsachgemäß entsorgter Müll eingesammelt.

„Auch wenn nicht mehr so viel Abfall von Passanten achtlos entsorgt wird wie noch vor Jahren, konnten doch die eine oder andere Traktorladung voll Müll aufgelesen werden. Vor allem für die vielen beteiligten Kinder stellte die Teilnahme einen wichtigen erzieherischen Effekt zur grundsätzlichen Müllvermeidung und korrekten Müllentsorgung dar“, berichtete Bürgermeister Alexander Überbacher.

Unter Mithilfe der Bauern der Gemeinde wurde der eingesammelt Müll im Anschluss an die Aktion in die Abfallbewirtschaftungsanlage von Schabs transportiert. „Aufgrund der aktuellen Corona-Notlage konnte die Gemeinde leider nicht alle freiwilligen Helfer so wie in Vergangenheit zu einem gemeinsamen Imbiss einladen. Dafür wurden alle während der Aktion mit einer kleinen Jause und einem Getränk versorgt. Hiermit möchte ich allen Beteiligten ein aufrichtiges Dankeschön ausrichten“, teilte Bürgermeister Überbacher mit.